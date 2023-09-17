مصادر دبلوماسية: حكومة السوداني حريصة على توطيد العلاقة مع الكويت

الأولى

علمت «النهار» من مصادر دبلوماسية مطلعة ان وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله سيلتقي في نيويورك وزير الخارجية العراقي لبحث قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الغاء اتفاقية خور عبدالله.

واكدت المصادر ان الحكومة العراقية لم تبلغ الكويت رسميا بقرار المحكمة واعتقدت المصادر انها لن تقبل على هذه الخطوة لانها تحرص على توطيد علاقتها مع الكويت ولا تريد احداث اي توتر مع الجانب الكويتي او الرجوع بعلاقتهما الى الوراء.

وقالت لـ «النهار»: ليس كل ما يصدر من المحكمة نافذا، لافتة الى محاولة البعض وضع الحكومة العراقية في احراج.

واكدت المصادر ان حكومة السوداني ملتزمة باستمرار مناقشة ملف ترسيم الحدود من خلال استمرار انعقاد اللجان بشأن هذا الملف وهذا ما اكده وزير الخارجية العراقي للكويت في شهر يوليو الماضي.

واوضحت ان حكومة السوداني حريصة على إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت، حيث ترى ان الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار.

واعتبرت أن السبب الكامن وراء إثارة الجدل حول هذه الاتفاقية هو انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي ستعقد في التاسع عشر من ديسمبر المقبل الى جانب الانقسام الحاد في الداخل العراقي بين الكتل السياسية.

ورأت المصادر ان قرار الغاء الاتفاقية، يعني أنها قد ألغيت من جانب واحد «من طرف العراق فقط»، وفي هذه الحالة يحق للكويت اللجوء الى محكمة البحار، وهي محكمة دولية وأي قرار يصدر منها سيكون ملزما للطرفين.