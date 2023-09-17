.. عام الوصاية!

الأولى

يبدو ان الحكومة في طريقها الى الدخول في أزمة جديدة على اثر قرار منع الشعب المختلطة في جامعة الكويت، وسط انقسام نيابي شديد ما بين مؤيد للقرار ومعارض له.

ففي الطرف الأول الذي أيد القرار ظهرت أصوات تحذر وزير التربية والتعليم العالي من الخضوع للضغوط وتغيير القرار وإلا فالمحاسبة السياسية ستكون محسومة، فيما الطرف الآخر المعارض للقرار حذر من تبعاته على الطلبة وتأخير عامهم الدراسي. وفي الطرف المؤيد اعتبر نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير أن تطبيق القانون قضية مبدئية لا تخضع للأهواء الشخصية، ولا المزايدات الجانبية، لذلك يجب تطبيق قانون منع الاختلاط، دون وضع عراقيل لعدم تطبيقه، فمن كان جادّاً في تطبيق ما يرضي الله، فسيجد منه سبحانه وتعالى كل العون.

بدوره قال النائب محمد هايف: إن الأعذار الواهية تبطلها الحقائق الدامغة فقانون منع الاختلاط مطبق في أكبر كلية وهي التربية التي يبلغ عدد طلبتها 8000 في 600 شعبة غير مختلطة و10 شعب فقط لظروف التخرج قد تكون بنسبة 1%، أما كلية الحقوق فعدد طلبتها 3000 تقريبا بـ 370 شعبة منها 275 مختلطا لأول مرة مع أنها نفس مباني كلية التربية.

من جانبه اعلن النائب فهد المسعود دعمه لتطبيق قانون ‎منع الاختلاط الذي جاء بتوافق نيابي- حكومي سابق، مثمنا دور ‎وزير التربية ومدير ‎جامعة الكويت بالتكليف والإدارة الجامعية في تطبيق هذا القانون الذي تأخر بسبب عدم الاستقرار في المنصب الوزاري والمناصب القيادية في الجامعة والضغوط التي تمارس بحجة ‎الشعب المغلقة.

من جهته خاطب النائب مبارك الطشة وزير التربية قائلا: إن القانون ينص صراحة على فصل شعب الطلاب عن الطالبات نصاً صريحاً ونافذاً ولا يحتاج الى تأويل، مثمنا تعهدات القيادات الجامعية بتطبيق القانون، مؤكدا أن أي تراجع عن هذا القرار بمثابة نقض للعهد وخضوع لمخالفة القانون، ‏لذلك يجب أن تكون المحاسبة ‏على عدم تطبيق القانون أو تعطيله.

من جانبه قال النائب فلاح الهاجري ‏أن قضية إلغاء الشعب المختلطة هي مبدأ محسوم بقوانين مسبقة، مؤكداً أننا لن نغفل عن مشكلة الشعب الدراسية فمستقبل الطلبة محل تقدير واهتمام، ولن تكون عائقا لتطبيق قانون توافقت عليه الرغبة الشعبية وأحكام الشريعة الإسلامية، مثمنا موقف وزير التربية ومدير جامعة الكويت لالتزامهما بتطبيق القانون والنظام.

بدوره قال النائب حمد العبيد نؤيد التزام مدير الجامعة بما تم الاتفاق عليه في اللجنة من إعادة فصل الشعب، خصوصاً أن المباني مصممة أساساً للفصل بين الجنسين، كاشفا عن أننا في لجنة تعزيز القيم البرلمانية أكدنا على إدارة الجامعة اتخاذ الإجراءات الإدارية لضمان عدم الإضرار بالطلبة.

وبالعودة الى الطرف المعارض للقرار فقد قال النائب عبدالوهاب العيسى: إن الإدارة الجامعية الضعيفة رضخت للضغوط السياسية على حساب مصلحة طلاب وطالبات جامعة الكويت رغم تطبيقها الصحيح لتفسير المحكمة الدستورية لقانون منع الاختلاط.

واعتبر أن الضحية الأولى للقرار ستكون كلية الحقوق والعين على باقي الكليات، وأن الطلبة سيتأخر تخرجهم بالحد الادنى سنتين، داعيا القوى الطلابية أن تنتصر لحقوقها حتى تقلب المعادلة والا يعتمدون على نواب الأمة فعدد المؤيدين لهم قليل والكثرة تغلب الشجاعة.

بدورها قالت النائب جنان بوشهري: إن التزام أبنائنا الطلاب والطالبات بالجلوس في القاعات الدراسية محل اعتزاز، ودليل على احترام بعضهم البعض وحسن تربية أسرهم الكريمة، وهذا ما انتهت اليه المحكمة الدستورية وأكدته في ما يتعلق بمفهوم الفصل، فأصبح قانون المنع لا قيمة تشريعية له، فأحكام المحكمة الدستورية تسمو على القوانين.

وأعلنت انها ستقدم اليوم تعديلا تشريعيا يلغي قانون منع التعليم المشترك، وتترك الأمور التنظيمية داخل القاعات للإدارات الجامعية وهيئة التطبيقي، بالإضافة الى طرح شعب دراسية متنوعة ما بين مشتركة ومنفصلة وفق المتطلبات التعليمية والأكاديمية وبما لا يضر بمصلحة الطلبة، على أن تترك حرية الاختيار في التسجيل لهم.

من جهته أكد النائب شعيب شعبان أن قرار وزير التربية بإلغاء الشعب المختلطة في الجامعة قبل بدء الدراسة بأيام تسبب بإرباك شديد و ضرر بالغ للطلبة وينم عن عشوائية و عدم دراية، مطالبا الوزير بالالتزام بحيثيات حكم المحكمة الدستورية، والأجدر به أن يعمل على معالجة أوجه الخلل الذي نخر في جميع المؤسسات التعليمية وتراجع تصنيفها.

من ناحيتها، أعلنت جمعية طلبة كلية الحقوق نيتها رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قرار إلغاء الشعب المشتركة، حيث دعت الجمعية الطلبة المتضررين إلى وضع أسمائهم تمهيداً لرفع الدعوى القضائية.

بدورها نفذت «قائمة المتحدون» في كلية الحقوق وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة، اعتراضاً على تنفيذ القرار الذي يربك عملية تسجيل الطلبة، خصوصاً في ظل الصعوبة التي واجهوها في استكمال جداولهم الدراسية.

من جهتها، دعت قائمتا الوسط الديموقراطي والمستقلة طلاب وطالبات جامعة الكويت للاعتصام غدا الاثنين الساعة 12:30 ظهراً ضد قرار منع الاختلاط غير المدروس الذي اعلن عنه مدير جامعة الكويت.

ودعت القائمتان في بيانات متشابهة الجموع الطلابية بقوائمها وممثليها وجميع الطلبة للمشاركة بهذا الاعتصام.

واطلقت قائمة الوسط حملة تواقيع تصديًّا لكل من أراد التشكيك في أخلاقيات الطلاب والطالبات، وللتعبير عن رفض الغاء الشُعب المشتركة.