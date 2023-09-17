تشلسي وأرسنال يواجهان بورنموث وإيفرتون

دوليه

يواجه تشلسي ضرورة الفوز عندما يستأنف مبارياته في الدوري الانكليزي عقب انتهاء العطلة الدولية بمواجهة بورنموث ضمن المرحلة الخامسة، فيما يلتقي أرسنال مع إيفرتون اليوم ايضا. ويمني أرسنال النفس بالحفاظ على عروضه الثابتة حيث حقق 10 نقاط من أصل 12 ممكنة،. وعلى الرغم من تصدره قائمة الاندية الاكثر انفاقا في فترة الانتقالات الصيفية، فإن تشلسي بقيادة مدربه الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو فاز بمباراة واحدة فقط من اصل أربع هذا الموسم. وأنفق الـ بلوز قرابة 1.25 مليار دولار لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد منذ دخول كونسورتيوم يتقدّمه الأميركي تود بويلي. الا انّه لا يزال بعيدًا عن المستوى المطلوب والمأمول به من قبل جماهيره، حيث سقط في الجولة الاخيرة امام نوتنغهام بهدف قبل أسبوعين. وتأتي هذه العروض بعدما احتل تشلسي المركز الثاني عشر الموسم الماضي الأسوأ له منذ عقود بعيدة، لكنّ النادي اللندني ظلّ يتمسك بالاستثمار الطويل الامد على لاعبيه الشبان بهدف حصد النتائج في المستقبل القريب. الا انّ الفشل في الفوز على بورنموث الذي لم يسجّل بعد أي فوز في الدوري تحت قيادة المدرب الاسباني أندوني إيراولا الاحد، سيدق أجراس إنذار كثيرة في ستامفورد بريدج.