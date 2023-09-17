ريال يستضيف سوسييداد

دوليه

يستضيف ريال مدريد منافسه ريال سوسييداد اليوم في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني ساعيا الى تعزيز موقعه في الصدارة. ويتسلح فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بتألق نجمه الجديد الانكليزي جود بيلينغهام القادم من بوروسيا دورتموند الالماني خلال الصيف، وتمكن لاعب الوسط من تسجيل بداية رائعة في صفوف «ميرينغي» من خلال تسجيل 5 اهداف مع تمريرة حاسمة واحدة في أربع مباريات. وأسهم في ذلك في فوز ريال بمبارياته كافة في «لا ليغا» دون اي خسارة.

وقال بيلينغهام (20 عاماً) انه يستمتع راهناً بالحرية التي يمنحه اياها أنشيلوتي «هذا دور (جديد) فيه حرية كبيرة. منحني مدربي وزملائي الرائعون هذه الحرية». وتابع «أعرف انه في النهاية يتوقف الأمر على الأسلوب الذي نتبعه.. فالفريق هو الأولوية، لكني أحببت تماماً اللعب في هذا المركز».

وفي المباراة الأخيرة ضد أوكرانيا السبت، لعب بيلينغهام على الجهة اليسرى، ثم تغيّر الأمر أمام اسكتلندا حيث تموضع وراء الهداف هاري كين. الأمر مشابه لدوره مع ريال مدريد حيث يحقق بداية رائعة مع الفريق الأبيض، بعد قدومه من بوروسيا دورتموند الألماني.

