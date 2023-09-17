إسبانيا تفكك منظمة للمراهنات

دوليه

أعلنت الشرطة الإسبانية أول من أمس أنها فكّكت منظّمة ضالعة في التلاعب بالرهانات والأحداث الرياضية، باستخدام تكنولوجيا متطوّرة تتيح لأعضائها التقاط إشارات بث المباريات قبل أي شخص آخر. وأوضحت الشرطة في بيان أن التحقيق الذي أجرته بالاشتراك مع هيئة «يوروبول» الأوروبية خلص إلى أن المنظمة كانت تستخدم نظاماً «يعتمد على تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والتقاط البث» يمكن من خلاله للمحتالين «الوصول إلى إشارة البث الحي من الملاعب حول العالم، ما أعطاهم تفوّقاً على المراهنين الآخرين». وكانت العملية الدقيقة تستغرق ثوان معدودة، إذ إن «اعتراض هذه الإشارات كان يعطيهم ميزة واضحة على المراهنين الذين يعتمدون على تدفّق أبطأ لإشارات البث عبر الأقمار الاصطناعية للأحداث نفسها»، وفق المصدر عينه. وسمح هذا الأسلوب الاحتيالي لهم بالتكهن بنتائج مباريات دوريات كرة القدم في آسيا وأميركا الجنوبية، ودوري الأمم الأوروبية، والدوري الألماني، ومباريات كأس العالم 2022 في قطر، ومواجهات التنس التي تنظّمها رابطة محترفي التنس (إيه تي بي) والاتحاد الدولي للتنس (آي تي اف). واستخدمت العصابة، التي كانت لها اتصالات مع منظمات دولية، هويات أطراف ثالثة للقيام برهاناتها من دون إثارة الشكوك. ومن بين الأشخاص الـ23 الذين جرى توقيفهم، وغالبيتهم الساحقة في إسبانيا، أودع ثلاثة السجن.

