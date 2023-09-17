تن هاغ غير متأكد من مشاركة سانشو مجدداً

دوليه

قال الهولندي إريك تن هاغ مدرب مان يونايتد الإنكليزي انه لا يعرف ما إذا كان لاعبه «المنفي» جايدون سانشو سيشارك مرّة أخرى مع «الشياطين الحمر».

واستبعد يونايتد سانشو الخميس لأسباب تأديبية، موضحا أنه سيتدرب بمفرده.

وكان مان يونايتد استبعد سانشو من المباراة التي خسرها أمام أرسنال 1-3 مطلع الشهر الحالي، بسبب ما اعتبره تن هاغ أداءً سيئًا في التدريبات. ردّ المهاجم الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً إنه أصبح «كبش فداء منذ فترة طويلة».

وألمح تن هاغ أول من امس إلى انها لم تكن الحادثة الوحيدة التي تورّط فيها سانشو، والمأخوذة بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة. وأمضى ابن الثالثة والعشرين جزءاً من تدريبات الموسم الماضي بمفرده في هولندا، بعد ان ارتأى تن هاغ انه ليس في حالة بدنية وذهنية جيدة للعب مع يونايتد. وعشية المواجهة مع برايتون في الدوري الإنكليزي ، قال تن هاغ انه لا يعرف إلى متى ستستمر الاجراءات التأديبية لسانشو أو إذا كان سيمثل يونايتد مرّة أخرى.

ورداً على سؤال عما إذا كان سانشو سيحمل ألوان يونايتد مجدداً، قال المدرب السابق لأياكس أمستردام «لا أعرف. أنا جالس هنا. غداً لدينا مباراة منتظرة، وسنخوض مجموعة جديدة من اللقاءات والبرنامج مكثف. أركّز على هذا الأمر».

