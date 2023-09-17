غوارديولا يختلف مع ساوثغيت حول فودن

دوليه

أصرّ بيب غوراديولا مدرب مانشستر سيتي بطل أوروبا ان لاعبه فيل فودن بمقدوره اللعب في مراكز هجومية عدّة، بعد ادعاء غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا ان المهاجم الشاب ليس قادراً على القيام بدور مركزي مع بلاده. وبعد سؤاله عن تردّده باستخدام فودن في المناطق المركزية في هجومه، أجاب ساوثغيت مطلع الاسبوع «اسألوا بيب».

واعتبر ساوثغيت انه في ظل الدفع بفودن على الأطراف مع بطل إنكلترا وأوروبا، من الصعب عليه الاعتماد على ابن الثالثة والعشرين في قلب الهجوم خلال المباريات الدولية. ولم يختبر فودن الموسم الماضي أفضل فتراته، رغم احراز سيتي ثلاثية تاريخية.

وعن دور لاعبه، كان غوارديولا داعماً قبل مواجهة وست هام في الدوري المحلي «تربطني علاقة رائعة بغاريث. تعليق مني؟ لا اتفق معه واتفق معه تماماً». وتابع «عندما تلعب على الطرف يكون الدور مختلفاً تماماً، لكنه يعلم، وأنا أعلم ان فيل بمقدوره اللعب في كل المراكز الهجومية، في الوسط، الطرف الأيمن، الأيسر ووراء المهاجمين».

وأردف «لكن كما قال غاريث، في الأدوار المركزية يكون الدور مختلفاً تماماً، خصوصاً من دون الكرة. أحياناً لا يتعيّن عليك أن تكون ذكياً كي تقرأ ما يحدث كل لحظة». وأضاف «لكن المهم أن فيل قادر على اللعب في المراكز الهجومية الخمسة دون أي مشكلة، وهذه ميزة كبيرة له». وشرح المدرب الإسباني الفذّ «شاهدت الودية ضد اسكتلندا. بدأ يلعب على الجهة اليمنى، لكنه تحرّك وأمضى معظم الوقت في الداخل. لذا يتحرّك اللاعبون يميناً، يساراً، الى الداخل والخارج. في نهاية المطاف ليست مشكلة كبيرة».

