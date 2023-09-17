الهلال اكتسح الرياض بـ «سداسية»

دوليه

اكتسح الهلال ضيفه الرياض 6-1 اول من امس، في مباراة شهدت المشاركة الأولى للنجم البرازيلي نيمار، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، شارك نيمار بديلاً في الدقيقة 64 بدلاً من مواطنه ميشيل ديلغادو، والتي انتهت بسداسية تناوب على تسجيلها الصربي ألكسندر ميتروفيتش (30 من ركلة جزاء)، ياسر الشهراني (45+4)، ناصر الدوسري (68)، البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا (83)، وسالم الدوسري (87 و90+5)، فيما أحرز علي الزقعان هدف الرياض الوحيد (90+6).

وبهذا الفوز، استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

وحقق الشباب أول فوز له بالدوري هذا الموسم بعدما تغلب على مضيفه الفيحاء بهدف نظيف أحرزه المغربي رومان سايس (52).

ورفع الشباب رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 6 نقاط في المركز التاسع.وواصل الفتح نتائجه الجيدة في الدوري بعدما تغلب على مضيفه الخليج بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وسجّل أهداف الفتح المغربي مراد باتنا (10 و13) والجزائري سفيان بن دبكة (66)، بينما سجل هدف الخليج الوحيد البرتغالي فابيو مارتينس (82 من ركلة جزاء).ورفع الفتح رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الخليج عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر.

