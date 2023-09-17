التدريب الأخير للأخضر في «البصرة الدولي»

دوليه

يخوض العربي مساء اليوم تدريبه الأخير في ملعب البصرة الدولي استعداداً لمواجهة الزوراء غداً ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي والتي تضم أيضاً النجمة اللبناني والرفاع البحريني.

وكان وفد الأخضر وصل عصر أمس إلى مدينة البصرة، وخاض الفريق حصة تدريبية مسائية بمشاركة جميع اللاعبين. ويغيب عن العربي في هذه المهمة حسين أشكناني بسبب الإصابة، وسليمان عبدالغفور وسلطان العنزي بسبب الإيقاف، كما يغيب للسبب ذاته المهاجم سلمان العوضي الذي غادر مع وفد المنتخب الأولمبي إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «آسياد هانغتشو» التي ستنطلق بعد غد.

من جانبه، خاض الزوراء الخميس الماضي بروفة ودية أخيرة قبل مواجهة العربي وتعادل فيها مع الكهرباء (2-2)، وحرص حسام البدري مدرب الزوراء على إشراك أغلب عناصره الأساسية.وسيفتقد الزوراء في لقاء الأخضر حارس مرماه الدولي جلال حسن بسبب الإيقاف، إذ كان تلقى بطاقة حمراء في لقاء الشارقة الإماراتي، بملحق دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية.

جدير بالذكر أن اللقاء سيقام بدون حضور جماهيري تنفيذاً للعقوبة المفروضة على النادي العراقي من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

من جانب آخر، يغادر وفد نادي الكويت اليوم إلى البصرة تمهيداً لمواجهة الكهرباء العراقي بعد غد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الوحدات الأردني والاتحاد السوري.ويغيب عن الأبيض في هذه المباراة كل من حارسي المرمى عبدالرحمن كميل وضاري العتيبي ومهاجميه يوسف ناصر وابراهيم كميل للايقاف والمصري عمرو عبدالفتاح «عموري» والمغربي المهدي برحمة بسبب الإصابة. وكان الكويت خاض لقاء ودياً يوم الأربعاء ضد الفحيحيل وانتهى بالتعادل 3-3 قبل أن يواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً لضربة البداية في الاستحقاق الآسيوي.

