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دوليه

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مشاري ويوسف الظفيري يشاركان في رالي لبنان


يشارك المتسابقان مشاري الظفيري ويوسف الظفيري في سباق رالي لبنان الدولي الـ45 الذي انطلق أمس في إطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات.
وبدأ الانطلاق الرسمي للرالي الذي يختتم اليوم من مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة منظم السباق عبر مرحلة استعراضية للسيارات المشاركة.وقال بطل الراليات مشاري الظفيري لـ «كونا» إن مشاركته وشقيقه يوسف في الجولة الرابعة تأتي «وأنا أتصدر المركز الأول عن مجموعة (ن)» بينما يحتل يوسف المركز الرابع في هذه المجموعة «ونسعى للحفاظ على تصدري عن المجموعة». وأشار مشاري الظفيري إلى تميز رالي لبنان عن سائر جولات الرالي الأخرى كونه يقام على طرق أسفلتية وهو ما يتطلب إجراء تعديلات على سيارته وتجهيزها بما يلائم طرقات الرالي اللبناني.
وتوجه بالشكر الجزيل لكل من الهيئة العامة للرياضة والنادي الدولي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية والخطوط الجوية الكويتية.ويشارك مشاري الظفيري في الرالي مع ملاحه القطري ناصر الكواري على سيارة ميتسوبيتشي (لانسر ايفو 10) بينما يشارك يوسف الظفيري مع ملاحه اللبناني كارلوس حنا أيضا على سيارة ميتسوبيتشي (لانسر ايفو 10). وتبلغ مسافة الرالي الاجمالية أكثر من 634 كلم منها أكثر من 195 كلم طول المراحل الخاصة للسرعة والتي ستقام في مناطق كسروان وجبيل والبترون والمتن في جبل لبنان.


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