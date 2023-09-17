الكويت تستضيف «العالم للبولينغ» 4 أكتوبر

دوليه

أعلن رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد أن الكويت ستستضيف بطولة العالم للعبة للرجال والسيدات في الرابع من أكتوبر المقبل بمشاركة 24 منتخبا لفئة الرجال و12 منتخبا للسيدات.وقال الشيخ طلال الذي يرأس نادي البولينغ الكويتي المنظم للبطولة في تصريح صحافي امس إن هذا الحدث العالمي هو الأكبر في اللعبة على الإطلاق ويستمر حتى 15 أكتوبر، مؤكدا أن إقامة هذه البطولة العالمية في الكويت يضعها على خريطة العالم برياضة البولينغ.وأوضح أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسته تواصل الاستعداد الأمثل لاستقبال أبطال العالم في اللعبة من المصنفين الأوائل باللعبة اذ تعمل اللجان العاملة بكل طاقتها لإنهاء كل الترتيبات اللازمة للاستضافة بهدف إنجاح هذا التجمع الرياضي الكبير وإظهار الوجه الحضاري للكويت وتأكيد قدرتها على تنظيم أهم البطولات العالمية.وذكر أن لاعبي ولاعبات المنتخب يستعدون بقوة لتقديم أفضل مستوى لهم ومن شأن مشاركتهم في مونديال البولينغ المساهمة في إكسابهم خبرات مهمة ولا سيما أن المنتخب يضم عددا من اللاعبين واللاعبات الواعدين الذي ينتظرهم مستقبل كبير. وأكد أن الاتحاد الدولي للعبة يسعى لتطوير اللعبة في المرحلة المقبلة عبر زيادة المنتخبات المشاركة في بطولاته التي ينظمها بمختلف فئاتها السنية علاوة على تقديم كل أوجه الدعم للدول الناشئة بهذه اللعبة وتشجيع الاتحادات القارية على تنظيم بطولاتها بانتظام لما لها من تأثير كبير في الارتقاء باللعبة ورفع مستوى اللاعبين.

