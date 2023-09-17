سحب قرعة «الأندية الآسيوية لليد» اليوم

دوليه

تسحب اليوم قرعة البطولة الآسيوية الـ 26 للأندية أبطال الدوري في كرة اليد في فندق سيمفوني والتي يستضيفها القادسية خلال الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر المقبل. وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا هم الغرافة والعربي القطريان، الخليج السعودي، الشارقة الاماراتي، النجمة البحريني، الصلاح الفلسطيني، الشباب اللبناني، الجيش العراقي، والنسر الذهبي وساي الهنديان، بالإضافة إلى الكويت والقادسية. ويستعد القادسية للبطولة من خلال خوض معسكر خارجي خلال الفترة المقبلة وهو دعم صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين إلى جانب التعاقد مع محترفين من الجبل الأسود هما فاسيليغي كالودييروفيتش وفلادان ليبوفينا، كما تعاقد أيضاً مع المدرب الوطني حسين حبيب قادما من الصليبخات بدلا من المدرب السابق الصربي روديك بوزو. بدوره يسعى الكويت إلى تحقيق لقب البطولة بعد الانجازات اللافتة التي حققها في الفترة الماضية. وسيشارك الأبيض ببطولة «سوبر غلوب» العالمية أكتوبر المقبل وقبلها سينتظم بمعسكر خارجي في البحرين.