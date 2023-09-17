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دوليه

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العربي يشارك في «سلة الدوحة»

زيد خلف
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الأحد 17 سبتمبر 2023

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يشارك العربي في بطولة الدوحة الودية لكرة السلة التي ستقام في قطر خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الحالي. ويسعى الأخضر من خلال المشاركة في البطولة إلى اعداد الفريق بالصورة المطلوبة للموسم المقبل. وسيلعب العربي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية الزمالك المصري، الأهلي الليبي، وميرالكو بولتس الفلبيني. وينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من المجموعتين إلى الدور نصف النهائي. وسيبدأ الأخضر مشواره في البطولة أمام ميرالكو بولتس ثم يلتقي الزمالك قبل أن يختتم مبارياته أمام الاهلي. وكان العربي تعاقد مع المحترفين الاميركيين كيندال ديكيس وجايلين واشنطن بالإضافة إلى تدعيم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين المحليين أبرزهم حسين الخباز، وعبدالله سالمين وصقر عبدالرضا وحسن أبورمية وفهد توفيق وعبدالرحمن البلوشي وخلف الفيلكاوي وعبدالرحمن السهول.


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