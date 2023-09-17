اتحاد العاصمة «سوبر أفريقيا» على حساب الأهلي

دوليه

توج اتحاد العاصمة الجزائري بالكأس السوبر الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب في اللقاء «القوي» على الأهلي المصري 1-0 اول من امس على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف السعودية.

وهذا اللقب القاري الثاني بتاريخ النادي العاصمي بعدما توج قبل أشهر بلقب كأس الاتحاد الافريقي، ويدين بالفضل إلى مدربه عبد الحق بنشيخة الذي توج باللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما قاد نهضة بركان المغربي إلى اللقب في الموسم الماضي إلى منصة التتويج على حساب مواطنه الوداد (2- 0)، فضلاً عن منح الفريق العاصمي اللقب القاري الثاني في تاريخه.

وبات بنشيخة ثاني مدرب يتوج باللقب مع فريقين مختلفين بعد التونسي فوزي البنزرتي.

وخاض الأهلي اللقاء باحثاً عن تعزيز رقم ألقابه القياسي (8 ألقاب في 11 مشاركة)، وحيث منح المدرب السويسري مارسيل كولر الفرصة للأسماء الجديد المنضمة الى «القلعة الحمراء» لاعب الوسط إمام عاشور والمهاجم المغربي رضا سليم الذي شكل القوة الضاربة في الخط الأمامي الى جانب حسين الشحات ومحمود عبد المنعم «كهربا»، فيما تولى المخضرم محمد الشناوي حراسة المرمى بينما قاد خط الدفاع الظهير التونسي علي معلول، فما غاب الفرنسي انطوان موديست المنتقل قبل أيام الى الفريق بسبب عدم جاهزيته.

واعتمد بن شيخة على مجموعة مخضرمين قادت الفريق الى لقب كأس الاتحاد الافريقي في الموسم الماضي على حساب يانغ أفريكانز التنزاني، وفي مقدمهم الحارس اسامة بنبوت والقائد زين الدين بلعيد والبوتسواني تويمسانغ أوريبوني وخالد بوسليو.وانطلقت المباراة بدقيقة حداد على أرواح ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وبعد تبادل التسديد على المرمى من دون خطورة واضحة، افتتح الأهلي التسجيل عبر محمود عبد المنعم «كهربا» مستغلاً خطأ من الحارس الجزائري إثر تسديدة امام عاشور البعيدة إلا أن الحكم الغابوني بيار أتشو ألغاه بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» بداعي وجود خطأ على مهاجم الأهلي (8).

وحصل فريق «اولاد البهجة» على ركلة جزاء بعد مراجعو تقنية الفيديو أثر تدخل قوي من مروان عطية على خالد بوسيلو، انبرى لها زين الدين بلعيد بنجاح وسجلها الى يسار الشناوي الذي ارتمى للجهة اليمنى (42).

وحافظ المدربان على نسقهما الخططي مع انطلاق الشوط الثاني، حيث عانى الفريق المصري لاختراق الدفاع الجزائري المتراص، ما أثر في أداء اللاعبين فكثرت عشوائيتهم في التمرير والتسديد بينها تصويبة ضعيفة من علي معلول امسكها بنبوت بسهولة (63).

وكان ان يضاعف اتحاد الجزائر تقدمه اثر مرتدة سريعة وتسديدة قوية من براهيم بن زازة صدها الشناوي (76).

واعتمد الأهلي على الكرات الطويلة والتي كانت في متناول الدفاع الجزائري، وكاد البديل الجنوب أفريقي بيرسي تاو ان يدرك التعادل إلا أن بنبوت أمسك رأسيته ببراعة (90+9)، ومن كرة مرتدة سدد أوريبونيي كرة قوية بمحاذاة القائم لينتهي بعدها اللقاء.

