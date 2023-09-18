مصر.. وفاة سيدة في انهيار عقار سكني

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انهار في الساعات الأولى من صباح أمس عقار في حي العمرانية بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.وتلقت السلطات بلاغا بانهيار عقار بشارع جمال الدين المتفرع من شارع خاتم المرسلين في نطاق حي العمرانية، وعلى الفور سارعت قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف بالوصول لموقع الحادث، وقررت فصل الخدمات عن العقار والعقارات المجاورة.وتبين أن العقار انهار على الجزء الأمامي لعقار مواجه له وأدى لمصرع سيدة كانت تقف في شرفة منزلها.

وتمكنت السلطات من انتشال جثمان السيدة المتوفاة وتدعى آمال خالد يونس تبلغ من العمر 21 عاما، وتجري السلطات المعنية تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.

