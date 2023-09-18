الحوثيون متفائلون بمفاوضات الرياض: السلام خيارنا

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الرياض – الوكالات: أبدى رئيس وفد الحوثيين التفاوضي محمد عبدالسلام، تفاؤل جماعته باللقاءات الجارية في العاصمة السعودية الرياض، والتي جاءت في اعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة للحوثيين لزيارة المملكة.

وقال عبد السلام في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية إن «السلام هو الخيار الأول الذي يتم العمل عليه»، معرباً عن أمله في أن تتوج نقاشات الرياض بتقدم ملموس في الملفات الإنسانية والعسكرية والسياسية كافة، وبما يحقق السلام والاستقرار في اليمن ودول الجوار والمنطقة.

ولفت إلى أن زيارات وفد الجماعة للرياض، تأتي في سياق «النقاشات السابقة التي تمت مع الوفد السعودي في مسقط وصنعاء وحالياً في الرياض».

وكانت السعودية، وجهت الخميس الماضي، دعوة رسمية لوفد جماعة الحوثي لزيارة المملكة، «لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناءً على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021». وقالت الخارجية السعودية، في بيان إن هذه الزيارة، تأتي استكمالاً للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وبمشاركة الجانب العماني في النصف الأول من أبريل 2023. كما تأتي هذه الدعوة، وفقاً للخارجية السعودية «استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية».

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان رحب الجمعة بزيارة أول وفد رسمي من جماعة الحوثي للسعودية، مشيداً بقيادة المملكة لهذه المبادرة، كما أعرب عن شكره لسلطنة عُمان على دورها المهم.

