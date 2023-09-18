«الغذاء العالمي»: الجوع يهدد 4.4 ملايين يمني

عربيات ودوليات

جنيف – الوكالات: جدد برنامج الغذاء العالمي تحذيره من حرمان أكثر من 4 ملايين شخص في اليمن من المساعدات خلال الربع الأخير من العام 2023، بسبب نقص التمويل. وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تقرير أنه اضطر إلى إجراء تخفيض برنامج الوقاية من سوء التغذية وتقليص الأنشطة المتعلقة بالقدرة على الصمود وسبل العيش بسبب أزمة التمويل الخانقة التي يمر بها البرنامج. وأشار إلى أن التخفيض في المساعدات سيؤثر على حوالي 3 ملايين شخص في شمال البلاد و1.4 مليون مستفيد في الجنوب اعتباراً من الربع الأخير من عام 2023. وأوضح البرنامج الأممي أنه لايزال يقدم حالياً مساعدات غذائية منقذة للحياة لنحو 13 مليون شخص في كل دورة توزيع، ولكن بحصص غذائية مخفضة تعادل 41% من سلة الأغذية القياسية لكل دورة. وبحسب برنامج الغذاء فإن خطته القائمة على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لم يتم تمويلها سوى بنسبة 20% فقط من إجمالي التمويل المطلوب خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024.

