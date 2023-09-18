كارثة ليبيا.. «الأنقاض المفخخة» تهدد فرق الإنقاذ

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درنة – الوكالات: تضاءل الأمل في العثور على أحياء بين آلاف المفقودين أمس بعد أيام على الكارثة التي ضربت ليبيا، فيما يتواصل تدفق المساعدات لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة.

وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الأقدام. وحذرت منظمات إغاثة من المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة التي قالت الأمم المتحدة إن بعضها جرفته المياه والسيول إلى مواقع أخرى سبق أن جرى إعلانها خالية من الألغام.

وتسببت الكارثة بنزوح 40 ألف شخص في شمال شرقي ليبيا، وفق ما أوردت المنظمة الدولية للهجرة التي حذرت من أن العدد يُرجح أن يكون أعلى بالنظر إلى صعوبة الوصول للمناطق الأكثر تضررا. وأكد تقرير للأمم المتحدة، نُشر امس أن حصيلة الضحايا في درنة وحدها ارتفعت إلى 11,300 قتيل وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلا عن الهلال الأحمر الليبي أن 10,100 آخرين لايزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة.

ولفت التقرير إلى أن «هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع مع عمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين».

وشاهد مسعفون مالطيون يساعدون الليبيين في عمليات البحث في البحر، مئات الجثث في خليج على ما أفادت صحيفة «تايم أوف مالطا»، من دون أن تحدد الموقع بدقة. وصرح رئيس الفريق المالطي ناتالينو بيزينا للصحيفة «كان هناك على الأرجح 400، لكن من الصعب القول بصورة دقيقة». وأوضح أنه كان من الصعب الوصول إلى الخليج بسبب رياح قوية لكنه أكد أن فريقه تمكن من المساعدة في انتشال عشرات الجثث. من جهته أفاد فريق إغاثة ليبي أن عناصره شاهدوا «ربما 600 جثة» في البحر قبالة منطقة أم البريقة على مسافة حوالي عشرين كيلومترا من درنة وفق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون أن يحدد إن كانت هذه الجثث ذاتها التي عثر عليها المسعفون المالطيون.

وقال وزير الموارد المائية في الحكومة المكلفة من البرلمان وعضو لجنة الطوارئ، محمد دومة، لقناة «الجزيرة» إنه لا وجود لخطط لإخلاء مدينة درنة بشكل كامل، مشيرا إلى أن الأحياء التي لا يمكن إبقاء السكان فيها سيتم إخلاؤها فقط ليتسنى لفرق البحث والإغاثة العمل بشكل أسهل.

وبيّن دومة أنه لايوجد سبب لإخلاء الأحياء البعيدة عن مركز الكارثة، مشيرا إلى وجود مخاوف بشأن شبكة المياه الصالحة للشراب، وإلى أن الجهود تتركز لإعادة محطة تحلية المياه للعمل من جديد. من جهته، قال وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا للجزيرة إبراهيم العربي، إن الكارثة في درنة غير مسبوقة وتفوق قدراتنا، وناشد العالم تقديم العون بشكل عاجل.

