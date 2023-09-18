150 حالة تسمم.. مياه الشرب اختلطت بمياه الصرف

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بنغازي – الوكالات: طالب وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، عثمان عبد الجليل محمد، بضرورة ابتعاد المواطنين عن مصادر المياه الملوثة، في الوقت الذي أعلن فيه المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع عدد حالات التسمم بمياه الشرب في درنة إلى 150 حالة.

وشدد عبدالجليل عبر بيان له في مؤتمر صحافي على ضرورة معاينة جميع مصادر المياه وتحليلها لكي يتم استبعاد أي مصدر ملوث، مطالبا بضرورة ابتعاد المواطنين عن مصادر هذه المياه حتى لا تحدث أي إصابات معدية نتيجة لاختلاط المياه بشبكة الصرف الصحي.

وفي السياق نفسه، نشر حيدر السايح، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التابع لحكومة الوحدة الوطنية، بيانا أوضح من خلاله ارتفاع عدد حالات التلوث (التسمم) بمياه الشرب في مدينة درنة إلى 150 حالة نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي. وشدد على أن «مياه الشرب في مدينة درنة غير صالحة للاستهلاك ويجب الاعتماد على مصادر أخرى للمياه مضيفا أن المركز قرر إعلان حالة الطوارئ لمدة عام كامل في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد، جراء إعصار دانيال»، بدعوى أن هذا الإجراء يأتي تحسبا لمنع تفشي أي مرض.

