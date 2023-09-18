ميليشيا المستوطنين تجتاح الأقصى بحماية عسكرية

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القدس المحتلة – الوكالات: اقتحم مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود بينهم عضو الكنيست السابق الحاخام المتطرف يهودا غليك امس باحات المسجد الأقصى وذلك في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية. وانتشرت شرطة الاحتلال بأعداد كبيرة في المكان وشرعت في إخراج المصلين من داخل المسجد وباحاته وإبعادهم إلى خارج الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين واعتدت بالدفع والضرب على المرابطين والمرابطات في منطقة باب السلسلة، كما اعتقلت أحد الشبان وفرضت قيودا لمنع دخول المصلين الفلسطينيين. فيما قالت قناة «الجزيرة» ان منطقة باب السلسلة شهدت حالة من التوتر مع أداء مجموعات من المستوطنين طقوسا تلمودية كالغناء والرقص لدى خروجهم من المسجد الأقصى بعد اقتحامه صباح امس. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 230 مستوطنا ومتطرفا يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على مجموعات وسط حراسة أمنية مشددة في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية كما فرض الاحتلال قيودا لمنع الشبان من دخول المسجد مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال أبعدت 15 شخصا من داخل الأقصى بالتزامن مع بدء اقتحامات المستوطنين. وبثت صفحات مقدسية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عشرات المستوطنين وهم يرددون ترانيم وأغاني عقب اقتحامهم المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال منعت المصلين الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاما من دخول باحات المسجد الأقصى واعتقلت عددا من المرابطين. وعلى صعيد متصل حذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش من نوايا سلطات الاحتلال بفرض واقع «ينتهك» الوضع التاريخي القانوني للمسجد الأقصى عبر استغلال «الأعياد اليهودية» لتكثيف الاقتحامات.وأضاف الهباش في تصريح صحافي أن محاولات المستوطنين إقامة طقوس تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني كأمر واقع. وشدد على أن العدوان على الاقصى هو «عدوان على الدين وعقيدة الإسلام وإهانة لأكثر من ملياري مسلم حول العالم إضافة إلى كونه عدوانا على القانون الدولي والمجتمع الدولي وقراراته التي لا يرى فيها الاحتلال سوى حبر على ورق». وفي سياق متصل دعت ما تعرف بجماعات ومنظمات الهيكل امس إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى معلنة توفير حافلات خاصة لنقل المستوطنين مجانا خلال فترة الأعياد لتنفيذ الاقتحامات. في المقابل نددت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بعملية الاقتحام، وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة: إن «شعبنا الفلسطيني موحد في الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة العدوان» مشددا على أن العدو لا يمكن أن ينجح في كسر المعادلة. واعتبر حمادة أن «اقتحامات المستوطنين للأقصى تمثل استمرارا للعدوان وتغولا على الأقصى، وهي بمثابة أعمال تدنيسية يريد الاحتلال من خلالها انتزاع صورة انتصار له في القدس»، مؤكدا أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال.

