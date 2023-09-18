يهود مصر أحيوا رأس السنة العبرية للمرة لأولى منذ 70 عاماً

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القاهرة – الوكالات: احتفلت الطائفة اليهودية في مصر بالعام اليهودي الجديد «رأس السنة العبرية» للمرة الأولى منذ 70 عاما. وأعلنت الصفحة الرسمية لـ«الطائفة اليهودية» على فيسبوك أن الطائفة احتفلت بالسنة اليهودية الجديدة، ونشرت بعض الصور من الاحتفال، الذي صادف يومي السبت والأحد. وظهرت رئيسة الطائفة اليهودية ماجدة هارون، خلال إلقاء كلمة في الاحتفال، أمام العشرات من أبناء الطائفة، بحسب المصدر ذاته.

وافتتح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في بداية سبتمبر الحالي، معبد بن عزرا اليهودي، بعد انتهاء مشروع ترميمه في حضور وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة.

ويعد المعبد أحد أهم وأقدم معابد الطائفة اليهودية في مصر، وأُنشئ في القرن 12ميلادي ويضم نفائس الكتب المرتبطة بعادات وتقاليد اليهود وحياتهم الاجتماعية في مصر. وقال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن مشروع ترميم المعبد تضمن أعمال الترميم المعماري الدقيق، فضلا عن أعمال معالجة ودرء الخطورة لسقوف المعبد، وعزل الأسطح بأفضل أساليب العزل وتنظيف الأحجار ومعالجتها وإعادة تنسيق الموقع بالشكل الملائم الذي يتيح الرؤية البصرية للأثر. وأضاف أن المعبد يضم وثائق «الجنيزا» الخاصة بـ الطائفة اليهودية في مصر، وهي مجموعة من الكتب واللفائف والأوراق الخاصة بهم، وتمثل أهمية لدى الدارسين والباحثين المهتمين بالحياة الاجتماعية لليهود في مصر.

