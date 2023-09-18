«الناتو» يتهيأ لحرب «طويلة الأمد» في أوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرت أمس أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية «معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى» محذرا «لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا».

والنزاع العسكري الذي بدأ في فبراير 2022 في أوكرانيا أعاد الحرب إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عقود. وشنت كييف هجوما مضادا في يونيو الماضي على المواقع التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها، لكن التقدم الذي حققته كان محدودا.

وقال ستولتنبرغ «نتمنى جميعا تحقيق سلام سريع»، مردفا «لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود» وتابع «أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح، عندها نحصل على السلام».وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرغ إلى أنه «ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوا في الناتو».وأضاف أن كييف «اقتربت أكثر من حلف شمال الأطلسي» خلال قمة الحلف في يوليو وأكد ستولتنبرغ أنه «عندما تنتهي هذه الحرب سنكون بحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإلا فإن التاريخ قد يعيد نفسه».

في المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة تشن حربا على روسيا من خلال إدارة العمليات القتالية في أوكرانيا وتزويد كييف بالأسلحة.وتعليقاً على احتمال تسليم الولايات المتحدة صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا، قال لافروف في تصريح لبرنامج «موسكو. الكرملين. بوتين» على قناة «روسيا-1»، نشر امس «بغض النظر عما يقولونه، فإنهم (الولايات المتحدة) يديرون هذه الحرب ويزودون (كييف) بالأسلحة والذخيرة والمعلومات الاستخباراتية وبيانات الأقمار الصناعية، وهم يشنون حربا ضدنا». وأشار الوزير الروسي إلى أن التسليم المحتمل لكييف لصواريخ بعيدة المدى لن يغير من مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأضاف «لا يمكنني التعليق على تصريحاتهم ربما يقومون بإعداد الرأي العام، لكن هذا لن يغير جوهر ما يحدث في أوكرانيا، وما يحدث هو أنه تم تجهيز أوكرانيا منذ سنوات طويلة لكي تقاتل بيديها وأجسادها من أجل إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا».

