طهران تسحب «اعتمادات» مفتشين نوويين

عربيات ودوليات

فيينا - طهران– الوكالات: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» أن إيران سحبت اعتمادات عدد من مفتشيها ودانت خطوة «غير مسبوقة» تؤثر بشكل «مباشر وحادّ» على عملياتها في الجمهورية الإسلامية. التي وضعت هذا الإجراء في إطار الرد على سعي الدول الغربية الى «تعكير» أجواء التعاون بينها وبين الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي في بيان «أبلغتني الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرار إلغاء تعيين عدد من مفتشي الوكالة من ذوي الخبرة المكلفين إجراء نشاطات تدقيق في إيران في إطار اتفاق الضمانات لمعاهدة حظر الانتشار النووي» وأشار الى أنه عبر هذه الخطوة التي تلي سحب اعتماد مفتش مخضرم في وقت سابق «أبعدت إيران عمليا نحو ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة من ذوي الخبرة المخصصين لإيران» وحذّر من أن «هذه الخطوة التي يجيزها رسميا اتفاق الضمانات.. تمّ تنفيذها من قبل إيران بطريقة تؤثر بشكل مباشر وحاد على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بعمليات التفتيش في إيران بفاعلية». ودان غروسي «بشدة هذه الخطوة غير المتناسقة، غير المسبوقة، والأحادية... التي تتعارض بشكل واضح مع التعاون الذي يجب أن يكون قائما» بين الطرفين معتبرا أن القرار «خطوة إضافية في الاتجاه الخطأ ويشكّل ضربة غير مبرّرة لعلاقة متشنجة أساسا بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في مجال تطبيق اتفاق الضمانات لمعاهدة حظر الانتشار».

وتشهد العلاقة بين الطرفين توترا منذ نحو عامين على خلفية ملفات عدة منها تقييد إيران أنشطة المراقبة لبرنامجها النووي وعدم توضيحها بشكل كامل العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا.

من جهته، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن أسفه لأن الدول الأوروبية والولايات المتحدة «تعمل على تعكير أجواء التعاون» مع الوكالة، «وتستغل مجلس الحكام لخدمة أهدافها السياسية» وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «إرنا». وأكد أن الإجراء ينطلق من «الحقوق السيادية المنصوص عليها» في اتفاق الضمانات، وأن طهران «تنتظر من الدول الغربية أن تكفّ عن سياسة استغلال المنظمات الدولية ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تترك هذه المنظمات تمارس نشاطاتها المهنية والحيادية دون أي ضغوط سياسية».وشدد كنعاني على أن إيران «ستواصل التعاون الإيجابي» في الوكالة.

