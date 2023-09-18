الإعصار «لي» يضرب كندا.. 130 ألف شخص بلا كهرباء

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اوتاوا – الوكالات: أغرق الإعصار «لي» عددا من الشوارع بإقليم نوفاسكوشيا الكندي كما تسبب بسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي في حين سجلت ولاية مين الأميركية حالة وفاة مرتبطة به.وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 130 ألف شخص بعدما قطعت الأشجار المتساقطة بسبب قوة الرياح خطوط الكهرباء وفي إقليم نيو برونزويك المجاور عانى قرابة 20 ألفا من انقطاع الكهرباء وفي الولايات المتحدة أصدرت إدارة الرئيس جو بايدن إعلان طوارئ في ولايتي مين وماساتشوستس في إجراء احترازي مع تسجيل وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بالإعصار بعدما توفي راكب دراجة نارية في ولاية مين الأميركية إثر سقوط شجرة على دراجته، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث نشراته إن الإعصار «لي» يتحرك شمالا بعد وصوله إلى البر في جزيرة لونغ آيلاند جنوب شرق ولاية نيويورك الأميركية. وذكر خبراء أرصاد جوية أن الإعصار الذي تسبب في فيضانات وسقوط أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل مين والمنطقة الساحلية في كندا ما زال قويا برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.

وظل الإعصار «لي» يتحرك فوق المحيط الأطلسي لأكثر من أسبوع، وهدد أرخبيل برمودا في المحيط الأطلسي لفترة وجيزة دون أن يتسبب في أضرار بشرية على اليابسة.

