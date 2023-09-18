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عربيات ودوليات

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التشيكيون يحتجون ضد الحكومة لاهتمامها بأوكرانيا أكثر منهم


تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التشيكية براغ، ضد حكومة يمين الوسط التشيكية التي اتهموها بإيلاء الاهتمام بأوكرانيا أكثر من مواطنيها.
وأفاد حزب «برو»، الصغير وغير الممثل في البرلمان التشيكي الذي نظم الاحتجاج، أن عدد المشاركين بلغ أكثر من 100 ألف شخص، وفق ما ورد على موقعه الإلكتروني.
وندد المتظاهرون بالتباطؤ الاقتصادي في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وطالبوا الحكومة بالتوقف عن دعم أوكرانيا والبدء بالاهتمام بمواطنيها.
ويعاني الاقتصاد التشيكي من الركود منذ عام، في حين سجل التضخم تراجعا بطيئا عن المستوى القياسي الذي بلغ ذروته عند 18 بالمئة في سبتمبر 2022.
وقالت المتظاهرة هانا سموليكوفا لوكالة فرانس برس في ساحة فاتسلاف بوسط براغ «أنا هنا من أجل الأطفال، لأن هذا يتعلق بمستقبلنا، وأنا خائفة من المستقبل»، معربة عن قلقها من ارتفاع أسعار «كل شيء».
وقال المتظاهر بافيل هوسيك إن الحكومة «يجب أن تتوقف عن دعم أوكرانيا فقط وتبدأ في الاهتمام بمواطنيها».


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