بيونغ يانغ: زيارة كيم إلى روسيا «ذروة جديدة» للعلاقات العسكرية

عربيات ودوليات

موسوكو - الوكالات: ذكرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، غادر روسيا على متن قطاره الخاص، صباح امس .

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم ناقش مسائل عملية لتعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي، فيما وصفته بيونغ يانغ بأنها «ذروة جديدة» للعلاقات الثنائية.

واضافت ان زيارة زعيم كوريا الشمالية، الذي قلما يغادر البلاد، إلى روسيا تأتي «كذروة جديدة للصداقة والتضامن والتعاون في تاريخ تطور العلاقات بين كوريا الديموقراطية وروسيا».

واجتمع كيم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء وناقشا مسائل عسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون.

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق من تقارب العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا ومضي كوريا الشمالية في تطوير الصواريخ والأسلحة النووية.

وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الجمعة إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا سيعد انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ. وبذلت روسيا ما في وسعها للترويج لزيارة كيم.

