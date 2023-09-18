هزيمة ثقيلة لإنتر ميامي

دوليه

تعرض إنتر ميامي لأول خسارة منذ وصول ليونيل ميسي بتعرضه لهزيمة ثقيلة 5-2 أمام أتالانتا يونايتد في دوري المحترفين الأميركي في غياب النجم الأرجنتيني للراحة. وانتهت سلسلة من 12 مباراة متتالية لإنتر ميامي دون هزيمة بجميع المسابقات، وبدا متأثراً بغياب ميسي الذي لم يسافر إلى أتالانتا للإرهاق بعد الفترة الدولية. وسجل ليوناردو كامبانا ثنائية إنتر الذي تأخر 3-1 في الشوط الأول أمام أتالانتا صاحب المركز السادس بالقسم الشرقي. ويقبع إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بنفس القسم برصيد 28 نقطة من 27 مباراة، بفارق سبع نقاط عن مراكز التأهل للأدوار الإقصائية.

