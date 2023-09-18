الانتصار الخامس لسيتي

دوليه

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب انطلاقته القوية وتشبثه بالصدارة عندما حقق فوزه الخامس تواليا بتغلبه على مضيفه وست هام يونايتد 3-1 أول من امس في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي، فيما مني جاره مان يونايتد بخسارة مذلة أمام ضيفه برايتون 1-3، وقاد النجم المصري محمد صلاح بتمريراته الحاسمة فريقه ليفربول الى الفوز على مضيفه ولفرهامبتون 3-1. واستعاد مانشستر سيتي خدمات مدربه الاسباني بيب غوارديولا على دكة البدلاء بعدما غاب عنها في مباراتيه الاخيرتين بسبب عملية جراحية في ظهره، وكللها بفوز مستحق على مضيفه وست هام الذي كان البادئ بالتسجيل. ونجح وست هام في افتتاح التسجيل خلافا لمجريات المباراة عندما استغل الوافد من ساوثمبتون جيمس وورد-براوز كرة عرضية للتشيكي فلاديمير كوفال فتابعها بارتماءة رأسية على يسار البرازيلي إيدرسون (36). ونجح الوافد الجديد البلجيكي جيريمي دوكو في ادراك التعادل مع انطلاقة الشوط الثاني (46).

ونجح البرتغالي برناردو سيلفا في منح التقدم لفريقه للمرة الاولى عندما استغل كرة ساقطة داخل المنطقة من ألفاريس (76). ووجه هالاند الضربة القاضية لوست هام بتسجيله الهدف الثالث (86). وفي الثانية على ملعب «أولد ترافورد» في مانشستر، مني يونايتد بخسارة مذلة هي الثانية تواليا والثالثة في خمس مباريات عندما سقط أمام ضيفه برايتون 1-3. وتقدم الضيوف عبر مهاجم يونايتد السابق داني ويلبيك (20). وعمق لاعب الوسط الألماني باسكال غروس جراح يونايتد بتسجيله الهدف الثاني (53)، وأضاف البرازيلي جواو بيدرو الثالث اثر تمريرة من لامبتي ايضا (71). وسجل الدولي الواعد التونسي حنبعل المجبري، بديل البرازيلي كاسيمرو، هدف الشرف ليونايتد بتسديدة رائعة من خارج المنطقة (73). وفي الثالثة، مرّر صلاح كرتين حاسمتين وساهم في صناعة الثالث، فقلب ليفربول تأخره أمام مضيفه ولفرهامبتون إلى فوز 3-1. ورفع ليفربول الذي لم يخسر للمباراة الـ16 توالياً في الدوري منذ نهاية الموسم الماضي، رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة خلف سيتي وبفارق الاهداف خلف توتنهام الذي قلب بدوره الطاولة على ضيفه شيفيلد يونايتد 2-1. وحول استون فيلا تخلفه امام كريستال بالاس بهدف) الى فوز بثلاثة أهداف. وفاز فولهام على لوتون تاون بهدف وحيد. ووضع نيوكاسل حدا لثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه برنتفورد بهدف وحيد.

