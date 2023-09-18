إنتر أذل ميلان بخماسية

دوليه

فضَّ إنتر شراكة صدارة الدوري الإيطالي مع جاره ميلان عندما ألحق به خسارة مذلة 5-1 أول من أمس في «دربي الغضب» في ميلانو في المرحلة الرابعة، فيما واصل يوفنتوس صحوته بفوزه على ضيفه لاتسيو 3-1 بينها ثنائية لمهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش. وأفلت نابولي حامل اللقب من خسارة ثانية تواليا وانتزع تعادلا صعبا من مضيفه جنوى 2-2. في المباراة الاولى على ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو، كشّر إنتر ميلان عن أنيابه مبكرا موجها رسالة إلى منافسيه بجديته في استعادة اللقب الذي تنازل عنه في العامين الاخيرين لمصلحة ميلان ونابولي. وحقق إنتر فوزه الرابع تواليا وبات الوحيد صاحب العلامة الكاملة في هذا الموسم رافعا رصيده الى 12 نقطة، فيما مني جاره بالخسارة الأولى وتراجع إلى المركز الثالث برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس. وحسم إنتر نتيجة المباراة في شوطها الاول عندما تقدم بهدفين للاعب الوسط الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان (5) والوافد الجديد الدولي الفرنسي ماركوس تورام (38). وقلص الدولي البرتغالي رافايل لياو الفارق مطلع الشوط الثاني عقب تمريرة من المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو (57)، لكن إنتر ضرب بقوة بتسجيله ثلاثة أهداف عبر مخيتاريان (69) ولاعب وسط ميلان السابق الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو (79 من ركلة جزاء)، والوافد الآخر المدافع الدولي دافيدي فراتيزي اثر تمريرة من نجم المباراة مخيتاريان (90+3). وقاد المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس إلى مواصلة صحوته وانتزاع الصدارة مؤقتا بتسجيله ثنائية في الفوز المستحق على ضيفه لاتسيو 3-1. وسجل فلاهوفيتش الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 10 و67، وأضاف فيديريكو كييزا الثاني (26)، فيما سجل الإسباني لويس ألبرتو الهدف الوحيد للاتسيو (64). وضرب يوفنتوس بقوة في بداية المباراة وافتتح التسجيل عبر فلاهوفيتش بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من مانويل لوكاتولي (10). وعزز كييزا تقدم فريق «السيدة العجوز» بعد 16 دقيقة (26). ونجح ألبرتو في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني (64)، لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث تمكن فلاهوفيتش من إضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (67). وهو الفوز الثاني تواليا ليوفنتوس والثالث هذا الموسم مقابل تعادل واحد . في المقابل، مني لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر. وفي الثالثة، واصل نابولي عروضه المتذبذبة وأفلت من خسارة ثانية بعد الاولى امام ضيفه لاتسيو 1-2. وتقدم جنوى في الدقيقة 40 عبر ماتيا باني، وأضاف ماتيو ريتيغي الثاني مطلع الشوط الثاني (56). وقلص نابولي الفارق بواسطة جانلوكا راسبادوري (76)، قبل أن يدرك ماتيو بوليتانو التعادل (84). وارتقى نابولي الى المركز الخامس مؤقتا برصيد سبع نقاط مقابل اربع نقاط لجنوى الثاني عشر.