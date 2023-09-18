لايبزيغ يشدد الخناق على ثنائي الصدارة

دوليه

واصل لايبزيغ تشديد الخناق على ثنائي الصدارة بايرن ميونخ حامل اللقب وباير ليفركوزن عندما أكرم وفادة ضيفه أوغسبورغ بثلاثية نظيفة، فيما عاد بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، الى سكة الانتصارات بفوز ثمين على مضيفه فرايبورغ 4-2 بينها ثنائية لمدافعه المخضرم ماتس هوملس أول من أمس في المرحلة الرابعة من الدوري الالماني. وتابع لايبزيغ عروضه القوية في بداية الموسم واكتسح اوغسبورغ 3-0. وسجل الهولندي تشافي سيمونس (7) والبلجيكي أيكوما لوا أوبيندا (11) ودافيد روم (27). وهو الفوز الثالث تواليا للايبزيغ منذ خسارته امام باير ليفركوزن 2-3 في المرحلة الاولى فرفع رصيده الى تسع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ليفركوزن وبايرن ميونخ المتعادلين 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة في ميونخ. وفي الثانية، عاد دورتموند الى سكة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين عندما تغلب على مضيفه أوغسبورغ 4-2. وسجّل اهداف دورتموند كل من هوملس (11 و88) والهولندي دونيال مالن (60) وماركوس رويس (90+2)، فيما أحرز هدفي فرايبورغ لوكاس هولر (45+3) ونيكولاس هوفلر (45+6).

وتعرّض أونيون برلين لنكسة عشية زيارته الصعبة الى ريال مدريد الاسباني في دوري الابطال عقب خسارته امام مضيفه فولفسبورغ 1-2. وفاز شتوتغارت على مضيفه ماينتس 3-1.

