دينامو زغرب يريد مودريتش

دوليه

قالت صحيفة فووت ميركاتو الفرنسية إن النجم لوكا مودريتش قد يتجه إلى فريق غير متوقع عقب نهاية الموسم الحالي. ونقلت الصحيفة تصريحات أدلت بها رئيسة نادي دينامو زغرب الكرواتي فيلاتكا بيراس أكدت خلالها أنها ستسعى لإعادة الدولي الكرواتي لصفوف ناديه السابق الذي نشأ فيه بعد رحيله قبل 15 عاماً، استعداداً للرقصة الأخيرة قبل اعتزاله. وأضافت «لوكا يخوض موسمه الأخير في عقده مع الريال، سأتصل به في الشتاء». وتابعت «كيف يمكن ألا يريد دينامو زغرب عودة مودريتش، لا أدعي أنني على اتصال دائم به، لكني أعرف أسرته، وسيكون من المنطقي عودته بنهاية مسيرته، وسنرى ما يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة». وواصلت «بالتأكيد، دينامو زغرب سيبذل قصارى جهده لتحقيق هذا الأمر، سنفعل كل شيء ليكون ذلك حقيقياً». وأشارت الصحيفة إلى أن أسهم مودريتش تراجعت في ريال مدريد، بعدما شارك كبديل في 3 من أصل أول 4 مباريات في «الليغا» هذا الموسم، في الوقت الذي أبدت فيه عدد من الأندية السعودية رغبتها في ضم مودريتش، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن اللاعب تمسك بالبقاء في صفوف «الملكي».