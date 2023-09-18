رين نجا من الهزيمة

دوليه

أنقذ المهاجم الدولي المغربي ابراهيم صلاح فريقه رين من الخسارة أمام ضيفه ليل وأدرك له التعادل 2-2 أول من أمس في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي. وضرب ليل بقوة وتقدم بهدفين لليني يورو (33) وبافود دياكيتي (62)، وقلص لورنز أسينيون الفارق (74)، قبل أن ينجح صلاح، بديل ديزيريه دويه (55)، في إدراك التعادل في الدقيقة 89. وهو التعادل الرابع تواليا لرين هذا الموسم. واستهل رين موسمه بقوة عندما أكرم وفادة ضيفه متز 5-1، لكن تعثر بعدها أمام لنس 1-1 ولوهافر 2-2 وبريست 0-0، قبل أن يتعادل مع ليل. ورفع رين رصيده الى سبع نقاط في المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف ليل الذي تعادل للمرة الثانية هذا الموسم مقابل فوزين وخسارة واحدة. وفي مباراة ثانية، واصل لنس، وصيف بطل الموسم الماضي، نتائجه المخيبة ومني بخسارته الرابعة عندما سقط أمام ضيفه متز بهدف وحيد سجله السويدي جويل أسورو في الدقيقة 37. واكتفى لنس بنقطة واحدة فقط حتى الان يحتل بها المركز قبل الاخير.