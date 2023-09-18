الأهلي استعاد نغمة الانتصارات

دوليه

عاد الأهلي الى سكة الانتصارات بفوز مثير على ضيفه التعاون 3-2 اول من امس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في ختام المرحلة السادسة للدوري السعودي.

وسجل عبد الباسط هندي (4) ووليد الأحمد (23 خطأ في مرمى فريقه) والفرنسي ألان سان-ماكسيمان (67) أهداف الأهلي، والبرازيلي جواو بيدرو (45+1) والغامبي موسى بارو (51) هدفي التعاون.

واستعاد الاهلي توازنه بعد خسارته المذلة امام الفتح 1-5 في المرحلة الرابعة، فحقق فوزه الخامس وصعد الى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، في حين تراجع التعاون الذي تلقى خسارته الأولى، الى المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

واندفع الأهلي للهجوم منذ البداية ونجح في التسجيل بعد ثلاث دقائق عندما ارتقى المدافع هندي الى كرة من ركلة حرة وتابعها برأسه على يسار الحارس البرازيلي مايلسون (4).

وفوّت الأهلي فرصة أخرى لمضاعفة النتيجة عندما تلقى الجزائري رياض محرز كرة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها بين أحضان مايلسون (21).

وعزز الأهلي تقدمه عندما مرر العاجي فرانك كيسييه كرة عرضية حاول المدافع وليد الأحمد إبعادها لكنه تابعها بالخطأ في مرمى فريقه (23).

ونجح التعاون في تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع عندما تابع بيدرو كرة عرضية داخل المرمى على يمين الحارس السنغالي ادوار مندي.

وتابع الاهلي هجماته في الشوط الثاني ولاحت فرصة للإسباني غابريال فيغا برأسية تصدى لها مايلسون (49).

واستغل التعاون هفوة دفاعية وأدرك التعادل عندما خطف الغامبي موسى بارو الكرة وتجاوز الحارس مندي ولعبها في المرمى الخالي (51).

وبحث الأهلي عن هدف ثالث وكان قريباً من تحقيق مبتغاه برأسية البرازيلي روبرتو فيرمينو لكنها مرت بجانب القائم (65)، قبل أن ينجح سان-ماكسيمان بتسديدة قوية من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس مايلسون (67).

وواصل النصر سلسلة انتصاراته وحقق فوزه الرابع توالياً عندما تغلب على مضيفه الرائد 3-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وسجل السنغالي ساديو مانيه (45+1) والبرازيلي أندرسون تاليسكا (49) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (78) اهداف النصر، والمغربي محمد فوزير (89 من ركلة جزاء) هدف الرائد.

وعزز النصر موقعه في المركز السادس برصيد 12 نقطة، في حين تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

وحقق الاتفاق فوزاً مستحقاً على مضيفه أبها 3-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وتقدم الاتفاق بثلاثية تناوب على تسجيلها الفرنسي موسى ديمبيليه (58) والسويدي روبن كوايسون (75) وحامد الغامدي (82)، قبل أن يقلص أبها الفارق عبر الكاميروني كارل توكو إيكامبي (90+8 من ركلة جزاء).

ورفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند 6 نقاط.وتعادل الطائي مع الحزم 1-1 بهدف للغاني برنارد مينساه (12 من ركلة جزاء) مقابل هدف للبرتغالي انتونيو كارفاليو (45+4 من ركلة جزاء).ورفع الطائي رصيده الى 7 نقاط في المركز التاسع، بينما تأزم موقف الحزم في المركز الاخير برصيد 3 نقاط.

