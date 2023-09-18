شراكة عالمية بين «شوبا العقارية» و «أرسنال»

دوليه

أعلن نادي «أرسنال» عن إبرام شراكةٍ عالمية مع «شوبا العقارية»، والتي تتخذ من دبي مقراً لها. وجاء ذلك خلال حفل أقيم في قاعة «شوبا هارتلاند» للفعاليات في دبي.

حضر حفل التوقيع كلٌّ من رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية»؛ وفرانسيس ألفرد، المدير العام لشركة «شوبا العقارية»؛ وجولييت سلوت، المدير التجاري لنادي «أرسنال»؛ إلى جانب أسطورة النادي الإنجليزي العريق سول كامبل. وتمتد هذه الشراكة لعدة سنوات، وستكون بموجبها «شوبا العقارية» الشريك العقاري العالمي الرسمي للنادي.

وفي إطار هذه الشراكة، ستُعرض العلامة التجارية لشركة «شوبا العقارية» في كافة المباريات المحلية لفريقي الرجال والسيدات التي تقام على ستاد الإمارات. كما يشمل التعاون بين الجانبين تنظيم مبادراتٍ لتطوير الرياضة في دبي وخارجها، بما في ذلك استضافة أنشطة وتجارب لرياضة كرة القدم، مثل عيادات كرة القدم للشباب والبطولات والندوات. كما ستحصل شركة «شوبا العقارية» على حقوق التسمية لـ «ذا دبليو أم كلوب»، وهو جناحٌ فاخر للضيافة أيام المباريات في ستاد الإمارات، والذي سيُعرف ابتداءً من الآن باسم «ذا دبليو أم كلوب – المقدم من شوبا العقارية».

وقالت جولييت سلوت: «يسعدني التواجد في دبي لتوقيع هذه الاتفاقية، والإعلان رسمياً عن شراكتنا الجديدة مع «شوبا العقارية». ونؤمن بأهمية أن نتشارك الرؤية مع شركائنا، حيث إن تاريخ «شوبا العقارية» في المنطقة والتزامها الراسخ بالمضي قدماً يتوافق مع طموحات نادينا. وتعد هذه الشراكة الأولى التي تجمعنا مع شريك عقاري رسمي عالمي، ما يعكس قوتنا التجارية وقدرتنا على الاستمرار في استقطاب شركاء جدد من قطاعات مختلفة.

من جانبه، قال رافي مينون: «يسرنا في «شوبا العقارية» التعاون مع نادي أرسنال كشريك عقاري رسمي عالمي. ويجسّد تعاوننا مع مؤسسة عريقة في عالم كرة القدم مزيجاً من القيم المشتركة التي تجمع بين «فن التفاصيل» و «فن كرة القدم»، كما يعكس التزامنا الراسخ بأعلى المعايير. بدوره، قال فرانسيس ألفرد: «يعد تعاوننا مع «أرسنال» كشريك عقاري رسمي عالمي لهذا النادي العريق حدثاً هاماً بالنسبة لنا، وخطوةً نوعية نحو تعزيز التميز والنمو في قطاعي العقارات والرياضة. ولقد لاحظنا اهتماماً متزايداً بالقطاع العقاري في دبي من العملاء البريطانيين، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز علامتنا التجارية في المملكة المتحدة والأسواق المجاورة.

واحتفالاً بالشراكة، ستقوم مجموعة مؤلفة من 1000 طائرة بدون طيار بعرض جوي في سماء مساكن شاطئ جميرا في دبي لمدة 15 دقيقة. وسيسلط العرض الضوء على الإرث العريق لنادي «أرسنال» والقيم المشتركة للعلامتين التجاريتين.

