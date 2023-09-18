الهلال والاتحاد في مهمتين آسيويتين

دوليه

يعود الاتحاد السعودي إلى الساحة الآسيوية بعد ثلاثة أعوام من الغياب، عندما يستقبل اليوم ايه جي أم كاي الأوزبكي في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. ويتفوّق الاتحاد تاريخياً على الأندية الأوزبكية، حيث التقيا 18 مرة سابقة في مختلف البطولات القارية، فاز الاتحاد في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين فقط، وسجل هجومه 31 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 15 هدفاً. وشارك الاتحاد في البطولة بنظامها القديم والجديد 13 مرة، توج باللقب عامي 2004 و2005، وحل وصيفاً عام 2009، فيما ودّع آخر مشاركة له عام 2019 من الدور ربع النهائي. ويطمح الاتحاد إلى الظهور بالشكل المأمول والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، معتمداً على الخماسي الأجنبي الفرنسي كريم بنزيمه ومواطنه نغولو كانتي، البرازيلي فابينيو ومواطنه رومارينيو داسيلفا، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وفي المجموعة نفسها، وعلى استاد فرانسو حريري في مدينة أربيل بشمال العراق، يبحث القوة الجوية وصيف الموسمين الماضيين عن بداية واعدة في مستهل مشواره أمام سيباهان بطل الدوري الأيراني.

ويشارك القوة الجوية في هذه النسخة بديلاً عن مواطنه الشرطة بطل الموسمين الماضيين توالياً، الذي قرر عدم المشاركة فيها لأسباب تعود لجوانب فنية ومالية بحسب مسؤولي الإدارة في وقت سابق.ويدشّن الهلال السعودي مشواره المسابقة اليوم، عندما يستقبل نافباخور الأوزبكي في الرياض، لحساب المجموعة الرابعة التي تضمّ أيضاً نساجي مازندران الإيراني ومومباي سيتي الهندي.

وستكون هذه المواجهة هي الثانية بين الفريقين، إذ التقيا للمرة الأولى عام 1998 في الدور ربع النهائي لغرب آسيا، وفاز الهلال حينها 3-1.

وتنحاز الأرقام التاريخية لمصلحة النادي السعودي أمام الأندية الأوزبكية، إذ تقابل معها 18 مرة في عموم المواجهات الآسيوية، فاز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر اثنتين، مع تسجيله 40 هدفاً وتلقي شباكه 13 هدفاً.

ويمتلك الهلال سجلاً مميزاً في البطولة حيث شارك في 25 نسخة سابقة، فاز خلالها باللقب 4 مرات، مرتين بالنظام القديم عامي 1992 و2000، ومرتين بالنظام الجديد عامي 2019 و2021، قبل أن يحل وصيفاً في النسخة الأخيرة.

ويدخل الهلال المباراة منتشياً بفوزه الكبير على الرياض في الدوري السعودي 6-1، ليتربع في الصدارة برصيد 16 نقطة، ومتسلّحاً بنجمه البرازيلي نيمار إلى جانب مواطنه مالكوم فيليبي والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش ومواطنه ألكساندر ميتروفيتش، البرتغالي روبن نيفيش، والحارس المغربي ياسين بونو.

ويفتقد الهلال لخدمات سالم الدوسري الذي سيغيب عن أول مباراتين في دوري أبطال آسيا، بسبب إيقافه بقرار انضباطي لتعرضه للطرد في نهائي النسخة السابقة.

