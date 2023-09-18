العربي في اختبار صعب أمام الزوراء

محلية

يخوض العربي اختبارا صعبًا في مستهل مشواره بكأس الاتحاد الآسيوي عندما يحل ضيفًا على الزوراء العراقي في الساعة 07:00 مساء اليوم على ستاد البصرة الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة التي تشهد اليوم أيضًا لقاء النجمة اللبناني مع الرفاع البحريني في الساعة 9:00 مساءً، على ستاد مدينة خليفة الرياضية في المنامة.

وخاض الأخضر أمس تدريبه الأخير على ملعب المباراة بعد أن وصل إلى البصرة أول من أمس السبت بقائمة تضم 26 لاعبًا من ضمنهم ثنائي المنتخب بندر السلامة وبدر المطيري اللذين أصرت إدارة العربي على سفرهما مع الفريق على أن يلتحقا بوفد المنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية في الصين بعد المباراة مباشرة.

كما تضم قائمة الفريق الخماسي المحترف: المغربي حمزة خابا، ومواطنه وليد الصبار، والجزائري سفيان بوشار، والنيجيري ايوالا، والسنغالي مامادو ثيام.

ويفتقد العربي 3 من أهم عناصره بغياب الحارس سليمان عبدالغفور، ولاعب الوسط سلطان العنزي، والمهاجم سلمان العوضي، الموقوفين 3 مباريات جراء الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق مع السيب العماني في النسخة الماضية.

ويدرك الألماني توماس برداريتش مدرب العربي أهمية البداية القوية في البطولة وتأثيرها على الفريق الباحث عن لقبه الأول على الصعيد القاري.

ولن تكون مهمة الأخضر سهلة أمام الفريق العراقي الذي يقوده المدرب المصري حسام البدري، رغم التغييرات الكثيرة التي شهدتها قائمة الفريق في الصيف.

ومن حسن الحظ أن المباراة ستقام من دون جمهور بسبب العقوبة التي فرضها الاتحاد الآسيوي للعبة على الزوراء، وهو أمر جيد للعربي خصوصًا أن الجماهير العراقية دائمًا تحضر بكثافة كبيرة في مثل هذه المناسبات.

وفي المباراة الثانية، يخوض النجمة وصيف بطل عام 2005 هو الآخر اختبارًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على الرفاع الساعي لبداية مشواره بانتصار على أرضه وبين جماهيره.

