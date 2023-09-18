برداريتش: استعداداتنا جيدة

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وصف الألماني توماس برداريتش مدرب العربي استعدادات الفريق لمواجهة الزوراء بالجيدة، مؤكداً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس أن ثقته كبيرة بلاعبيه في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.وأضاف أنه يمتلك بعض المعلومات عن الفريق العراقي الذي غير عدداً كبيراً من لاعبيه، منوهاً بأنه اطلع على مقاطع فيديو للاعبيه الجدد.وأفاد برداريتش أن فريقه سيفتقد خدمات لاعبين مهمين وهم حارس المرمى سليمان عبد الغفور وسلمان العوضي وسلطان العنزي بداعي الإيقاف، مضيفاً أن بقية اللاعبين يتمتعون بإمكانيات عالية وهم في أتم الجاهزية للقاء. من ناحيته قال المصري حسام البدري مدرب الزوراء أن فريقه جاهز للمباراة، متمنياً أن تكون البداية إيجابية،وقال خلال المؤتمر الصحافي :»سيكون هناك تنوع في التعامل مع المباراة، وقد نواجه بعض الصعوبات في البداية لكن نأمل أن نكون على رأس المجموعة في النهاية».وتابع:»نفتقد لجماهير الزوراء في بداية المشوار لكن سنحاول تقديم الفرحة لهم».

