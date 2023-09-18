الأبيض يتدرب في البصرة والكهرباء يفتقد لاعبين

محلية

وصل وفد نادي الكويت مساء أمس إلى البصرة تمهيداً لمواجهة الكهرباء العراقي غداً على ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الوحدات الأردني والاتحاد السوري.ويخوض الأبيض اليوم التدريب الأخير بمشاركة جميع اللاعبين المغادرين مع الوفد.ويفتقد الأبيض في هذه المباراة خدمات كل من حارسي المرمى عبدالرحمن كميل وضاري العتيبي ومهاجميه يوسف ناصر وابراهيم كميل للايقاف والمصري عمرو عبدالفتاح «عموري» والمغربي المهدي برحمة بسبب الإصابة. وتلقى الكهرباء ضربة ثنائية قبل مواجهة الكويت بعد تأكد غياب سجاد خليل وعبدالله عبد الأمير بسبب إصابتهما خلال فترة التحضيرات الجارية حالياً في البصرة.فيما التحق صانع الألعاب أموري فيصل بالتدريبات بعد إجازة قصيرة إثر مشاركته مع المنتخب الأولمبي العراقي بتصفيات آسيا تحت 23 عاما. ويعقد ظهر اليوم المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء ويسبقه الاجتماع الفني.