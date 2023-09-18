تجديد الثقة في اتحاد الترايثلون

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جددت الجمعية العمومية لنادي واتحاد الترايثلون الثقة بمجلس الادارة ليستمر لدورة جديدة (2023-2027) وذلك خلال اجتماعها أول من أمس بمقر اللجنة الاولمبية السابق في حولي. واحتفظ راشد الكندري بمنصب رئيس مجلس الادارة، ومحمد حيدر نائبا للرئيس وسعود الكندري امينا للسر وشيماء الحمدان امينا مساعدا للسر وسعد العلي امينا للصندوق وطلال قيس امينا مساعدا للصندوق وعبدالهادي عبدالرضا عضو مجلس الادارة. وحضر الانتخابات التي أقيمت على هامش الجمعية العمومية امين السر المساعد في اللجنة الاولمبية علي المري وعضو اللجنة الاولمبية فاطمة حيات، واشرفت عليها اللجنة الانتخابية لنادي واتحاد الترايثلون.بدوره، تقدم رئيس مجلس الادارة راشد الكندري، بالشكر الجزيل لاعضاء الجمعةي العمومية، مؤكداً ان المجلس سيواصل العمل بكل جهد وتفان لاكمال مسيرة النجاح السابقة وتطوير اللعبة لافضل مستوى.واثنى الكندري على الدعم الذي يتلقاه النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية، وهو ما ساهم في تطور اللعبة وتحقيقها العديد من الانجازات في المشاركات السابقة.بدوره، قال عضو اللجنة الانتخابية للترايثلون، سلمان الكندري، ان العملية الانتخابية لنادي الترايثلون سارت بشكل طبيعي دون اي مشكلات او عوائق، مشيدا بحضور اعضاء العمومية والتزامهم بالنظام والقوانين.