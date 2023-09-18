الزمالك سقط أمام بطل جيبوتي

دوليه

افتتح الزمالك المصري مشواره في كأس الكونفيدرالية الأفريقية بخسارة محبطة على يد مضيفه أرتا سولار بطل جيبوتي بنتيجة 0-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب عزام في تنزانيا بذهاب دور الـ32 أول من أمس. سجل ثنائية أرتا سولار جابريل دادزي ودواليه محمود في الدقيقتين 50 و60 من عمر المباراة. وتعد هذه الخسارة هي الأولى في تاريخ كرة القدم المصرية على يد جيبوتي سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.وأصبح الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان أوسوريو مطالبا بالفوز بفارق 3 أهداف في جولة الإياب يوم 29 من الشهر الجاري من أجل التأهل للدور التالي. وسبق وأن التقى أرتا سولار مع المقاولون العرب المصري في عام 2020 بالدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية ونجح المقاولون في تحقيق الفوز بنتيجة 10-1 (ذهابا 1-0، وإيابا 9-1). لم يقدم الزمالك المستوى المنتظر خاصة مع فارق المستوى والإمكانات بين الناديين. وبدأ الزمالك محاولا السيطرة دون خطورة حقيقية وهو ما منح المنافس فرصة دخول اللقاء ومبادلة الأبيض المحاولات الهجومية.وضاعت كرة عرضية خطيرة للزمالك من مصطفى شلبي لم يستغلها سيف الجزيري وأضاع أوباما فرصة خطيرة حيث سدد بجوار القائم مهدرا فرصة التقدم.وبدأ الشوط الثاني بهدف لأصحاب الأرض سجله غابريل دادزي في الدقيقة 50 قبل أن يتألق محمد صبحي في إبعاد فرصة خطيرة لأصحاب الأرض من انفراد كامل. وسجل أرتا سولار الهدف الثاني من سذاجة دفاعية للزمالك ليعزز تقدمه في الدقيقة 60 عن طريق دواليه محمود من كرة عرضية أخطأ حاتم سكر في التعامل معها ليودعها اللاعب في مرمى صبحي.وأضاع سيف الدين الجزيري رأسية خطيرة فوق العارضة قبل أن يدفع الزمالك بالرباعي مصطفى الزناري ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي وسيد عبد الله بدلا من نبيل عماد والجزيري وشيكابالا وحسام عبد المجيد، وبعدها بدقائق شارك ناصر منسي على حساب مصطفى شلبي.وتوالى ضغط الزمالك ومحاولاته الهجومية لتعديل النتيجة وسط استبسال دفاعي من أرتا سولار لتنتهي المباراة بخسارة محبطة للزمالك.