«فو» احتفلت بتخريج 40 مشتركاً في الموسم الثاني «ألوان يعرب»

ديوان Diwan

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احتفلت أكاديمية منصة «فو» بتخريج 40 شاباً وشابة شاركوا في الدورة التدريبية للموسم الثاني لبرنامج «ألوان يعرب» الذي أطلقته الأكاديمية بالتعاون مع المخرج يعرب بورحمة وتشمل مجموعة من المجالات منها الإخراج والإنتاج الموسيقي واستمرت نحو عام كامل.

وقالت رئيسة مجلس إدارة المنصة الشيخة عهود سالم العلي الصباح في تصريح للصحافيين خلال الحفل: «إن هذا البرنامج كان تجربة فريدة من نوعها في مجال التدريب ساهم في اكتشاف المواهب والأفكار الإبداعية في مختلف التخصصات».

وأوضحت أن إنجازات البرنامج تمثلت في كرنفال بعنوان «سما الدانات» الذي حقق إضافة جميلة من قصص نجاح «فو»، مشيرة الى استمرار مثل هذه الفعاليات والأنشطة والدورات.

وأكدت أن حفل التخرج الثاني قدم بطريقة «مختلفة جدا» عن الحفل السابق كما أن دورة البرنامج الأخيرة «اختلفت كلية عن أي دورة أخرى».وذكرت ان الهدف الرئيسي ليس التدريب في حد ذاته بل لتجميع كل الخيوط من تدريب وتأهيل وعمل وصولا لمشروع التخرج والذي تمثل في «كرنفال سما الدانات» «تلك الاحتفالية الوطنية الجماهيرية التي أقيمت في مجمعي المروج والافينيوز ولاقت استحسان الجمهور».

وأشارت الى برنامج متكامل آخر سوف ينطلق في أكتوبر المقبل دعما للشباب وتطويرا لمهاراتهم، مؤكدة ضرورة بذل الشباب كل الجهود لتنمية وصقل المهارات تحقيقا للنجاح المنشود. ومن ناحيتها قالت المديرة العامة للمنصة زهراء دهداري إن هدف مثل هذه الأنشطة توفير بيئة داعمة للطاقات الشبابية ودعوة الجميع للتحرك والمعرفة والتطور الإيجابي، لافتة الى انها تجربة فريدة من نوعها حيث تم تكريم المنجز الكويتي بطريقة غير اعتيادية واستثنائية.

وأفادت بأن ردود الفعل حول الكرنفال كانت أكبر مؤشر على نجاح هذا العمل الوطني الفني الإبداعي الذي نفذه شباب كويتي مفعم بالإصرار والعمل الدؤوب، مبينة ان هدف «فو» تطوير الشباب من خلال التدريب الميداني العملي وخلق بيئة عمل مناسبة لهم وتهيئتهم لسوق العمل.وأكدت ان كل ذلك يتماشى مع أهداف دورة «ألوان يعرب» مع الحرص على دعم وتوفير المكان المناسب للمتدربين والعمل على تكرار مثل هذه الدورات التي تعود بفائدة كبرى في تأهيل الشباب.

من جانبه، قال صاحب فكرة الدورة المخرج يعرب بورحمة إن «فو» فريدة من نوعها فهي تحتوي على منجزين وانجازات في مجالات ريادة الاعمال والفنون والرياضة والعلوم، لافتا الى أن الكرنفال نتاج البرنامج الميداني الحي. وأوضح بورحمة انه ومن خلال الكرنفال تعرف المتدربون على أسس الإنتاج وفنون العمل الجماعي في مجالات عدة تشمل الإخراج والتصميم والإنتاج الموسيقي وإدارة المشاريع.

بدوره أعرب الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة «زين» وليد الخشتي عن فخره بالمشاركة في الاحتفال وأن تكون «زين» الشريك الرسمي للدورة التي امتدت على مدى عام، مؤكدا ان الشركة ومن خلال استراتيجيتها حريصة على دعم البرامج التدريبية التي تستهدف الشباب من مختلف الأعمار وتطوير مهارتهم.

وأشار الخشتي الى أن استمرار «زين» في دعمها لمثل هذه الفعاليات يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلية في مختلف المجالات وخاصة ريادة الأعمال بهدف المساهمة في تقديم جيل قادر على المشاركة الفعالة.

يذكر أن «فو» التي تعد أول منصة رقمية متكاملة متخصصة في احتضان المواهب الشابة تأسست عام 2020 بهدف تمكين الطاقات وإتاحة أساليب مبتكرة.

