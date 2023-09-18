مكتبة البابطين استضافت نادي «صديقي الورقي»

ديوان Diwan

انطلاقا من حرص مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي على تشجيع القراءة باللغة العربية للأطفال، استضافت المكتبة فعاليات نادي «صديقي الورقي» والذي تقيمه مبادرة «صغيرك سفيرك» بشراكة مجتمعية مع جمعية عبدالله النوري، وبالتعاون مع المكتبة. ويقام الملتقي على مدار أسبوعين يومي الإثنين والأربعاء من كل اسبوع، ويهدف نادي «صديقي الورقي» لإثراء اللغة العربية وتأسيس الطفل منذ الصغر على القيم الاسلامية والتربوية، بالإضافة إلى تعليمه مختلف المهارات اللغوية بطرق ابداعية مشوقة، فاللغة العربية هي هويتهم التي يجب أن يعتزوا بها ويحافظوا عليها في المستقبل. وقد قام النادي بتقديم باقة متنوعة من الأنشطة للأطفال خلال الملتقي، والتي تراوحت بين قراءة القصة والكتابة والرسم والألعاب اللغوية، وقد لاقت الأنشطة استحسان وتجاوب الأطفال المشاركين بالملتقي وكذلك أولياء أمورهم خاصة للأجواء المثالية والبيئة الثقافية التي وفرتها مكتبة البابطين للأطفال للتعلم والقراءة.

يذكر ان مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي منذ تأسست وهي تضع نصب أعينها الحفاظ على اللغة العربية، وتشجيع الأجيال الشابة على إتقانها، والاهتمام بالحفاظ عليها وتعلمها ونشر ثقافتها وآدابها سواء من خلال نشر الإصدارات المهمة أو من خلال احتضان الفعاليات والمؤتمرات والندوات والأنشطة التي ترفع من قيمة الثقافة واللغة العربية والشعر العربي، وكذلك الأنشطة التي تسعي لغرس عادة القراءة في نفوس الأطفال مثل أندية القراءة و«صديقي الورقي» أحد أنشطة المكتبة في هذا الموسم.

