إطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية

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بالشراكة بين مؤسسة الفكر العربي والمجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية تعقد ندوه في دار الأوبرا المصرية على مدار يومين متتاليين الاثنين والثلاثاء، 18 - 19 سبتمبر 2023 لمناقشة التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية» الفكر العربي في عَقْدَين 2000 - 2020».

حيث تعقد الجلسة الافتتاحية صباح يوم الاثنين ومن المقرر عرض «فيديو قصير» عن التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية تليه كلمة الدكتور هشام عزمي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية.

تليها كلمة الدكتور هنري العويط، المدير العام لمؤسسة الفكر العربي

وتختتم الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بجمهورية مصـر العربية ...

ويضم برنامج إطلاق التقرير ثلاثة محاور للمناقشة.. المحور الأول يحمل عنوان «الفكر السياسي العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين»

وتدور الجلسة الأولى من المحور الأول عن جدليات الهوية والمواطنة وإدارة التنوع.. ويدير الجلسة الدكتور يوسف الحسن.. ويحاضر فيها الدكتور علي الدين هلال متحدثاً عن موضوع الهويّة والانتماء: تحديات إدارة التنوع.

كما يتحدث الدكتور طارق متري عن جدل العلاقة بين التعددية الثقافية والتعددية السياسية، ويتحدث الدكتور سمير مرقص عن تطور مفهوم المواطنة في الفكر العربي، بينما تناقش الجلسة الثانية العلاقة بين الدولة والمجتمع: الصراعات الداخلية والاستقرار السيـاسي ويدير الجلسة الدكتور فاديا كيوان، ويتحدث فيها الدكتور مصطفى الفقي عن الدولة الوطنية العربية ومخاطر الانقسام والتفتيت ويشرح الدكتور علي اومليل مفاهيم الدولة في الفكر السياسي العربي. ويتحدث الدكتور يوسف الصواني عن إشكاليات العلاقة بين الدولة والمجتمع «الفكر الاجتماعي العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين «هو عنوان المحور الثاني والذي سيناقش يوم الثلاثاء...

حيث تعقد الجلسة الثالثة حول العلوم الاجتماعية الواقع والإشكاليات ويدير الجلسة الدكتور سعيد المصري ويطرح الدكتور فردريك معتوق سؤال في مداخلته أي علم اجتماع عربي نريد؟

ويتحدث الدكتور وحيد عبدالمجيد عن العلوم الاجتماعية العربية بين العلم والايديولوجيا.

