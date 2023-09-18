ورشة فنية ضمن «صيفي ثقافي» للتعريف بالطباعة على الأقمشة

ديوان Diwan

يستخدم أسلوب الطباعة بالقوالب منذ القدم لتزيين الأقمشة بنقوش جميلة مستوحاة من البيئة المحيطة مثل الورد والنباتات والأشكال الهندسية عبر قوالب خشبية تحمل شكل النقش يتم حفره باستخدام أدوات مخصصة مثل الأزميل والسكين.

وضمن فعاليات مهرجان «صيفي ثقافي 15» أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أول من أمس «السبت» ورشة بعنوان «الطباعة بالقوالب» بالتعاون مع بيت السدو قدمتها مسيرة العنزي.

وطبق المشاركون في الورشة هذا الأسلوب الطباعي على حقائب قماشية وذلك بفرد الألوان على قطعة بلاستيكية يضغط القالب عليها ومن ثم طباعتها بالضغط وتثبيتها بالكي.

