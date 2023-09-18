السرقات الإلكترونية والكعب الدائر!

الاخيرة

السرقات الإلكترونية هي سرقات مستحدثة ذات ريتم سريع يعتمد إفشالُها ورد أموال الضحايا ومعاقبة الفاعلين على عامل الوقت، فكلما تأخرت وتعقدت الإجراءات زاد احتمال ضياع الأموال للأبد وهروب الفاعلين بفعلتهم. ما يحدث هذه الأيام في الكويت، كما أخبرني بعض ضحايا تلك السرقات الإلكترونية هو أن الإجراءات شديدة البطء وتسمح للسارق أن ينجو بفعلته ليقوم بتكرارها.

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والمفروض أن تحدد المسؤولية في تلك الجرائم التي شاعت في البلد، وهل هي لدى وزارة الداخلية أم «العدل»؟ كي لا يضيع وقت من تمت سرقته في عملية كعب دائر بين الوزارات المعنية، كما تحتاج الجهات الأهلية المعنية إلى المرونة في إجراءاتها؛ كي تسهل عملية استرداد الأموال، والأهم القبض على الفاعلين؛ كي لا يكرروا سرقاتهم ويزداد عدد الضحايا الأبرياء.

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آخر محطة:

(1) بودنا من الجهات المعنية وهي تجابَه بهذا النوع من الجرائم المستحدثة المتكررة، ونعني سحب الأرصدة الشخصية عن طريق الخداع الإلكتروني، أن تستعين بأنظمة المكافحة الحديثة المتوافرة في الدول الخليجية الشقيقة، فهناك معاناة حقيقية بالكويت لمن يتعرض لمثل تلك الجرائم حيث تضاف لفقد المال، إجراءات بيروقراطية بطيئة وشديدة التعقيد تزيد الهم هماً.

(2) بعض المختصين ينصح في حال الرغبة بعمل مشروع محدد أو بناء بيت أن تفتح حساباً خاصاً لذلك البيت أو المشروع وتضع فيه الأموال اللازمة تباعاً، ثم تغلقه مع انتهائه.

