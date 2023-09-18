هولتسنايدر: طاولة الحوار الحل الأمثل لطي القضايا العالقة بين الكويت والعراق

وطن النهار

اوضح القائم باعمال السفارة الاميركية لدى البلاد جيم هولتسنايدر انه لم يحدد الى الان موعد لتصويت الكونغرس الثاني على تعيين السفيرة المسماة في الكويت.

‎وقال في مؤتمر صحافي عقده اول امس: إن هناك ما يقارب من عشرين سفيرا آخرين ينتظرون تحديد موعد لجلسة تصويت مماثلة، لافتا الى ان هذه الاجراءات هي جزء ضروري من عملية اعتماد السفراء المعينين من قبل الرئيس في دول العالم.

‎ وذكر ان اسبوع اكتشف اميركا الذي سيطلق في التاسع عشر من أكتوبر المقبل في الكويت فرصة كبيرة لاستعراض جميع العلاقات العظيمة بين الولايات المتحدة والكويت، وسيسلط الضوء على المطبخ الاميركي والرياضة والثقافة والموسيقى والتركيز على الفرص التجارية كما سيتضمن سباق 5 كيلومترات، فضلا عن العروض الترويجية مع عدد من الشركات، كما سيشارك عدد من الكويتيين في قمة اختر لعام 2024.

‎ولفت الى انه في عام 2020 زار أكبر وفد من الكويت الولايات المتحدة،حيث تضمن الوفد 30 رجل أعمال وسيدات أعمال من الكويت للتعرف على فرص الاستثمار هناك

‎وحول موعد انعقاد اسبوع اكتشف اميركا قال: يحظى أسبوع اكتشف أميركا بشعبية كبيرة في الكويت وهو أسبوع مهم بالنسبة لنا هنا في السفارة الأميركية لعرض جميع الجوانب العظيمة للعلاقة مع الولايات المتحدة لافتا الى ان تاريخ الانعقاد سيكون في 19 اكتوبر المقبل ويستمر حتى 28 منه

‎ورحب بالطلبة الكويتيين الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة مشيرا الى ان بلاده تعد وجهة رائعة للطلاب الكويتيين.

‎وذكر ان الولايات المتحدة لديها بعض من أفضل الجامعات في العالم،حيث يوجد عدد من التخصصات المهمة لافتا الى اتفاق التعاون بين بلاده والكويت في برامج المنح الدراسية والفرص المتاحة للطلاب الكويتيين للدراسة، سواء كان ذلك في كاليفورنيا أو فلوريدا أو أريزونا أوكولورادو أو في الولايات الأخري منبها إلى ان فريق العمل في السفارة يعد الاسرع في منح التزشيرات.

‎وطالب وسائل الاعلام بتشجيع الطلبة على الاتصال بالسفارة عبر الإلكتروني للاتصال او الاطلاع على المعلومات في حال وجود مشكلات اوعراقيل

الطلبة بالآلاف

‎وحول اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة قال: ما يحدث هو أن الإحصاءات تتأخر قليلا بشأن العدد الإجمالي للتأشيرات التي تم إصدارها لأننا ننتظرحتى نهاية الموسم الدراسي، مؤكدا ان الرقم يقدربالآلاف من الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة حاليا، معربا عن سعادته باختيار الطلبة الكويتيين الدراسة في الجامعات الأميركية.

بشأن اجتماعات بين المسؤولين الكويتيين والاميركيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة رحب بالوفد الكويتي في نيويورك مردفاً: ما زلنا نعمل على تحديد مواعيد الجلسات. وستكون هناك بعض الاجتماعات، لكنني للأسف لا أعرف التفاصيل تحديدا لأننا لم ننته من الجدولة الى الآن.

وعن موعد انعقاد اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة والمواضيع التي ستتناولها هذه الاجتماعات أفاد أن

الحوارالاستراتيجي جزء مهم للغاية من علاقتنا الثنائية، لافتا الى ان المواضيع التي سنغطيها ستشمل العلاقات بين البلدين في جميع المجالات منها القضايا السياسية «الدفاع» والقضايا الاقتصادية والتجارية، والقضايا السياسية والثقافية،والبعثات الدراسية والقضايا القنصلية والتأشيرات، وكل جانب من جوانب علاقتنا الثنائية متداركاً ما زلنا نعمل على جدولتها لهذا العام وبمجرد أن نحصل على هذه التواريخ، سنخبركم بها.

‎ورداً على إذا ما كان ستعقد هذه الاجتماعات قبل نهاية هذا العام،

أكد أن هذا هو المأمول، لكن علينا العمل على التفاصيل وهو يعتمد دائما على جدول وزير الخارجية الاميركي، الذي هو دائما مزدحم للغاية دائماً.

تعاون عسكري

بخصوص التعاون العسكري بين البلدين قال: كما تعلمون، لدينا نطاق واسع من التعاون العسكري سواء عبر الشراكة او عبراجراء تمارين مشتركة ونحن نمضي قدما في هذا المضمار

‎واضاف ليس لدينا أي جديد نعلن عنه في الوقت الحالي، ولكن هناك الكثير من التطورات المهمة التي تحدث في المنطقة ولن أفاجأ إذا بحثنا عض الامور في وقت لاحق من هذا العام كما نجري محادثات دائما مع شركائنا الكويتيين حول مجموعة واسعة من المواضيع ، سواء كان ذلك حول التدريبات المشتركة أو طلبات شراء قطع معينة من المعدات أو التعاون السيبراني، فالكويتيون شركاء جيدون لنا.

‎وعن وساطة اميركية بين العراق والكويت بخصوص خور عبد الله بعد الغاء محكمة عراقية اتفاقية خور عبد الله المصادق عليها في برلماني البلدين عام 2013 قال: فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالحدود الوطنية ذات السيادة، نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الكويتيين، وأنا أعلم أن سفارتنا في بغداد على اتصال وثيق ايضا مع شركائنا العراقيين عبر القنوات الدبلوماسية، و نشجع جميع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإجراء مفاوضات لحل القضايا العالقة بينهم. ‎واضاف: اإ اولوية السفارة هي تعزيز الشراكة الثنائية والعمل عن كثب مع شركائنا الكويتيين على تحقيق جميع الأهداف الدولية مؤكدا ان الكويت لا تزال شريكا مهما للغاية للولايات المتحدة في جميع التجمعات والتكتلات الدولية المختلفة والإدارات والمنظمات المتعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم

‎وقال الكويتيون يلعبون أدوارا مهمة وراء الكواليس ولا أعتقد أنها مفاجأة أن يكون أمين عام مجلس التعاون الخليجي كويتي حيث ان دور الكويت هام جدا على الساحة متعددة الأطراف، وسنواصل العمل مع شركائنا الكويتيين بشأن القضايا في جميع أنحاء العالم.

‎وتابع كلامه: نواصل التركيز ليس فقط على التعاون في مجال الدفاع ولكن أيضا في مجال التجارة وكذلك التعليم، مؤكدا أن الكويت لديها شباب رائعون حقا توفر لهم فرص تعليمية جيدة في الجامعات الأميركية.

الممر الاقتصادي

‎وحول مشاركة الرئيس جو بايدن في قمة مجموعة العشرين والمبادرات والمشاريع التي طرحت هناك قال لقد اعلن الرئيس مع شركائنا هناك عن مبادرة الممر الاقتصادي للهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي يشمل ايضا منطقة الخليج

‎وقال أعتقد أن الجميع شاهد اعراب الرئيس بايدن عن شكره لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وكذلك رئيس دولة الامارات محمد بن زايد، لافتا الى تصريحات نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر حول اهمية منطقة الخليج التي تعد مركزا اقتصاديا في المنطقة.

‎وأوضح ان المبادرة الأميركية من شأنها تطوير الاقتصاد ما يعود بالرخاء على الجميع حيث ان الممر يربط أوروبا على طول الطريق إلى آسيا مما يسهم في زيادة التجارة وزيادة فرص العمل.

‎كما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي، والمساعدة في بناء البنية التحتية والطبيعة القوية للأمن الغذائي، ويتعلق الأمر أيضا ايضا بتوسيع الفرص لأكثر من مجرد المال. يتعلق الأمر أيضا بتوسيع الفرص في الطرق والموانئ وشمل المقترح، الجانب التكنولوجي، سواء خطوط الألياف البصرية والبنية التحتية والإنترنت وكذلك الطاقة أيضا.

‎ولفت الى انطلاق انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل قائلا انه لشرف عظيم للولايات المتحدة أن تستضيف الأمم المتحدة في نيويورك ونرحب بالوفد الكويتي وجميع الوفود من دول العالم هناك.

تركيز

‎واضاف من الواضح أن تركيزنا لا يزال قائما كما كان في الأمم المتحدة منذ إنشائها، على الأولويات المشتركة والأهداف المشتركة، والالتزامات والشراكات المشتركة،لافتا الى تصريحات وزير الخارجية بلينكن الذي سلط الضوء على اهم ركائز ادارة الرئيس بايدن حول تجديد وتعميق الشراكات والتحالفات، واهمية حلف شمال الأطلسي، ومجموعة السبعة الكبار G7، و مجموعة العشرين، بالإضافة إلى شراكاتنا الثنائية، التي لا تزال مهمة للغاية بالنسبة لنا.

‎ولفت الى ان ادارة بايدن تركز على التكتلات مثل التكتل مع أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعلي الازمة الاوكرانية، والتبرير غير القانوني لروسيا وكيفية التعامل مع هذا الوضع، مشيرا الى ان الادارة ايضا تركز على بناء تحالفات جديدة لمواجهة التحديات الجديدة سواء الأمن الغذائي أو الذكاء الاصطناعي، لافتاً الى الزيارة التي قام بها النائب الرئيس لمساعد وزير الخارجية بول دين لزيارة الكويت حيث بحث العديد من هذه القضايا ، بما في ذلك مكافحة تدفق المخدرات غير المشروعة الي جميع أنحاء العالم.

‎كما اشار الى ان إدارة بايدن تشدد على أهمية الاستثمار في المؤسسات الدولية أيضا، لذا فإن الولايات المتحدة تدعم توسيع مجلس الأمن وتركز على تنشيط بنوك التنمية متعددة الأطراف والمشاركة عبر النظام متعدد الأطراف.

‎كما اشار الى ان بلاده تهتم بشكل كبير بقمة المناخ التي ستستضيفها دولة الامارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر المقبل.

السعودية وإيران

‎وحول التقارب السعودي الايراني وإعادة العلاقات بينهما، قال أن الرئيس بايدن كان واضحا جدا في ترحيب حكومة الولايات المتحدة بأي امر من شأنه تهدئة التوترات في المنطقة و يساعد في دعم نمو وتطور شعوب منطقة الشرق الأوسط.

‎واضاف: التقارب بين الدولتين تطور إيجابي، أعتقد أننا رحبنا بالخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، لكنني أعتقد أننا لا نزال واضحين للغاية بشأن ادانة سلوك إيران المزعزع للاستقرار وتاريخ إيران الطويل في التسبب بالمشاكل.لا سيما في مجال الأمن البحري حيث نواصل التأكيد على أنهم بحاجة إلى إيقاف أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في الخليج. لكن بشكل عام كان من الإيجابي للغاية رؤية هذا التقارب.

‎واكد ان بلاده تتعاون مع الكويت في العديد من القضايا حول العالم، سواء كانت القضايا الإنسانية في اليمن، أو التعامل مع القضايا الإنسانية ومكافحة الإرهاب في سورية والمساعدة في الاستجابة للأزمات في أفريقيا وحول العالم، مشيراً الى المساهمات التي قدمت الى المغرب جراء ما خلفه الزلزال والفيضانات في ليبيا، مشيدا بدور الهلال الأحمر الكويتي في تقديم المساعدات.

‎واضاف: المحادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو على هامش الجمعية العامة تركز على كيفية العمل معا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية بلينكن خصوصا في قضايا: الأمن الغذائي والذكاءالاصطناعي، لافتا لوجود مباحثات حول الصياغة الدقيقة للذكاء الاصطناعي مثل الأخلاق الطوعية وقواعد معايير استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى مشاركة شركات اميركية رائدة في هذا المجال في تلك الاجتماعات.

‎كما كشف ان النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية بول دين ناقش هذه المواضيع في الكويت وعمان وعدد من الدول الاخرى التي زارها أخيراً، مشيرا الى ان جانبا من المباحثات بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ستناول ايضا مكافحة تدفق المخدرات غير المشروعة لانه يعتبر تحديا كبيرا لشباب الولايات المتحدة وأيضا في الكويت ومن ثم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

‎ووصف دول مجلس التعاون «بالمنظمة الديناميكية والمجموعة النشطة في الوقت الحالي» في المنطقة التي تركز عليها الولايات المتحدة.

‎وحول اجتماعه الاخير بنائب وزير الخارجية وسفراء كل من المملكة المتحدة واستراليا قال: أتيحت لنا الفرصة الأسبوع الماضي للقاء نائب وزير الخارجية، الشيخ جراح، مع الزميلتين السفيرة بليندا لويس وميليسا كيلي. حيث نركز كمجموعة رباعية للعمل سويا مع دولة الكويت وحلفائنا وشركائنا الدوليين او المحليين ايضا سواء حيث يتواجد في الكويت 37 من شركائنا.

