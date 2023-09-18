سمو رئيس الوزراء ممثلاً لسمو الأمير في اجتماعات الأمم المتحدة

وطن النهار

وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين صباح الناصر ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي وأعضاء السفارة والمندوبية.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي لدى وصوله عن اعتزازه وتقديره للشراكة المميزة والعلاقة الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالأمم المتحدة ومنظماتها التابعة وما شهدته من تطور في تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة وجهودها الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكد سموه استمرار الجهود الحكومية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمنسجمة مع رؤية البلاد الوطنية التنموية، مشيرا إلى حرص دولة الكويت على مواصلة الشراكة الفعالة والتعاون البناء مع الأمم المتحدة.

ولفت سموه إلى حرص دولة الكويت على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة الحالية وتكثيف العمل المشترك بالتعاون مع الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى حلول جماعية بشأن مختلف التحديات والقضايا الدولية الملحة وتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.

وأكد سموه التزام دولة الكويت بمواصلة جهودها الدولية في دعم التنمية وحقوق الإنسان ونشر ثقافة المحبة والسلام والوساطة في حل النزاعات الإقليمية والدولية وتقديم المساعدات الإنسانية للدول المنكوبة والمحتاجة.

