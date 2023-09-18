البدر لـ«النهار»: الكويت لن تشهد تنمية حقيقية أبداً!

مال وأعمال

أكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية رئيس مجلس الادارة السابق في بنك الخليج علي رشيد البدر أن الفوائض النفطية، كما يبدو، ستذهب الى مزيد من الهدر والصرف الاستهلاكي للدولة وللمجتمع!

وشدد في تصريح خاص لـ «النهار» أنه لا علاقة للتنمية الحقيقية بتلك الفوائض. وأضاف أن التنمية الاقتصادية الحقيقية لن تتحقق عندنا أبداً، طالما أن الجهاز الاداري الحكومي هو من يملك ويدير أغلبية النشاط الاقتصادي! وبيَّن علي البدر أن تخفيض هذه الهيمنة المفرطة بنسبه 20% وتركها بيد القطاع الخاص ملكا وادارة قد يترتب عليه زيادة في النشاط الاقتصادي ونموه من دون ان تنفق الدولة دينارا واحدا.

وحول تنفيذ البرنامج الحكومي المعلن حتى عام 2027، أوضح البدر أن التحدي سيكون صعباً أمام الحكومة في التنفيذ. وأشار الى أن الجهاز الحكومي في اي دولة ديموقراطية لن يستطيع ابدا القيام بالتنمية الحقيقية بشكل مباشر.

وأضاف ان القيود والمصاعب البيروقراطية والتدخلات السياسية الكثيفة ستمنع الحكومة من اي تنفيذ صحيح.

وحول تأهيل وتدريب موظفي الحكومة لتنفيذ البرنامج، لفت البدر باقتضاب أن الأمر لا حاجة لتأهيل او تدريب، فالعلة في الاطار المقترح.

