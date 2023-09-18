«التأمينات»: شركات عالمية لتحديث الاستراتيجية الاستثمارية

مال وأعمال

كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن اتباع سياسة استثمارية طويلة المدى من خلال تطبيق خطة توزيع استراتيجي لأصولها وتتضمن دراسة التوقعات الاقتصادية والسيناريوهات المختلفة عند وضعها، حيث يؤدي التنوع الجغرافي واختلاف طبيعة الأصول في أدائها طبقاً للواقع الاقتصادي القائم مما يؤدي الى أداء استثماري متزن على المدى الطويل ويحد من التذبذب أسوة بصناديق التقاعد العالمية.

ولفتت أنها تقوم باعداد تقارير دورية عن وضع استثماراتها تعرض على لجنة استثمار أموال المؤسسة.

وأوضحت التأمينات أنها تستثمر أموالها وفق خطة استراتيجية لتوزيع الأصول معتمدة من لجنة استثمار أموال المؤسسة ومعدة من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال حيث قامت بالاستعانة بشركتي كامبردج وميركير لتحديث الخطة الاستراتيجية من 2016/2017 وحتى 2025/2026.

