«الصناعة»: «الشدادية» تنتهي في الربع الأول من 2024

مال وأعمال

كشفت الهيئة العامة للصناعة عن أن مدينة الشدادية الصناعية على وشك الانتهاء في الربع الأول من 2024، موضحة أن مدينة الشدادية الصناعية على مساحة 4.9 كيلومترات.

ولفتت الهيئة أنها قامت باعتماد زيادة رقعة البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية بواقع 60.9 كيلومتراً، موزعة على مدينة النعايم بواقع 6 كيلومترات وتم اعداد كراسة نطاق الأعمال للطرح على الدور الاستشارية للتخطيط والتصميم ومن المتوقع الطرح في الربع الأخير من 2023. وقالت ان مدينة الشقايا الاقتصادية بواقع 50 كيلومتراً، حيث يجرى حالياً اعداد كراسة نطاق الأعمال للطرح على الدور الاستشارية لاعداد مخطط للتنمية الاستراتيجية لتطوير المدينة والبرامج الزمنية للتنفيذ وأفادت الهيئة بأنه تم تخصيص قطعة 4 في منطقة صبحان لتوطين الصناعات الغذائية ومنطقة الخويسات لتوطين مصانع لانتاج المياه العذبة من المياه الجوفية وموقع 16 في منطقة ميناء عبدالله لتوطين المشروعات المرتبطة بعمل الصندوق الوطني للمشروعات.

